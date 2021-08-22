Відомий британський режисер на кінофестивалі в Одесі переплутав Україну з Росією
Террі Гілліам переплутав Україну з Росією під час свого виступу на Одеському кінофестивалі. Це сталося, коли відомий 80-річний британський режисер вийшов на сцену, щоб отримати статуетку "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво.
Відео з його промовою потрапило в мережу.
Гілліам захоплено відгукнувся про радянського режисера Ейзентштейна, який зняв знаменитий фільм "Броненосець "Потьомкін". Він підкреслив, що радий побувати на Потьомкінських сходах.
"Спасибі, Росія! Дякую, Одеса!" - звернувся він до публіки. Після чого його поправили, і нагадали, що Одеса - це територія України.
Британець сказав, що загубився в різних світах. Після цього він подякував Україні.
Террі Гілліам переплутав Україну з Росією (відео: YouTube)
Він також записав відео, в якому ще раз подякував Україні.
"Мені приємно побувати в Україні, особливо в Одесі", - сказав він.
Нагадаємо, в Одесі дівчину поставила в аеропорту автомобіль не на ту парковку і в підсумку їй довелося заплатити пристойну суму за 16 днів стоянки - 26 700 гривень.
Вона залишила машину на стоянці, де один день парковки коштує 1440 гривень. При цьому поряд парковка на тиждень їй би обійшлася в 600 гривень.
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