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Відомий британський режисер на кінофестивалі в Одесі переплутав Україну з Росією

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Одеса, Неділя 22 серпня 2021 10:38
Відомий британський режисер на кінофестивалі в Одесі переплутав Україну з Росією Фото: Террі Гілліам (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Террі Гілліам переплутав Україну з Росією під час свого виступу на Одеському кінофестивалі. Це сталося, коли відомий 80-річний британський режисер вийшов на сцену, щоб отримати статуетку "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво.

Відео з його промовою потрапило в мережу.

Гілліам захоплено відгукнувся про радянського режисера Ейзентштейна, який зняв знаменитий фільм "Броненосець "Потьомкін". Він підкреслив, що радий побувати на Потьомкінських сходах.

"Спасибі, Росія! Дякую, Одеса!" - звернувся він до публіки. Після чого його поправили, і нагадали, що Одеса - це територія України.

Британець сказав, що загубився в різних світах. Після цього він подякував Україні.

Террі Гілліам переплутав Україну з Росією (відео: YouTube)

Він також записав відео, в якому ще раз подякував Україні.

"Мені приємно побувати в Україні, особливо в Одесі", - сказав він.

Нагадаємо, в Одесі дівчину поставила в аеропорту автомобіль не на ту парковку і в підсумку їй довелося заплатити пристойну суму за 16 днів стоянки - 26 700 гривень.

Вона залишила машину на стоянці, де один день парковки коштує 1440 гривень. При цьому поряд парковка на тиждень їй би обійшлася в 600 гривень.

Ми також писали про те, що під Чернівцями п'яний глава волонтерської організації "переплутав" швидку з таксі.

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