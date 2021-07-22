Известный блогер устроил "цирк" в центре Киева из-за нарушения ПДД (видео)

В Киеве произошел конфликт между блогером Антоном Скуратовым, который припарковал свой автомобиль с нарушениями правил, и работниками инспекции по автопарковке. Автомобиль погрузили на платформу эвакуатора, и туда же взобрался парень, возмущенный, что транспорт собираются увозить на штрафплощадку.

Спор 22 июля в центре столицы между ними длился более 5 часов, говорится в видео на канале " Новини.LIVE ".

Скуратов настаивал на своей готовности оплатить положенный по закону штраф за нарушение ПДД, лишь бы его легковушку KIA не забирал эвакуатор. Но убедить оппонента не удавалось - водитель эвакуатора отказался возвращать машину владельцу.

Тогда блогер вместе с друзьями забрался на платформу эвакуатора в свое авто.

В центре Киева блогер и эвакуаторщик устроили "разборки" из-за припаркованной с нарушениями машины (фото: t.me/novynylive)

Ситуация стала патовой - так как машину вместе с людьми перевозить нельзя, спор продолжился и длился более 5 часов.

Скуратов заверил, что готов сидеть в легковушке и дальше, хоть всю ночь, лишь бы доказать эвакуаторщику свою правоту.

В итоге на место прибыли несколько патрульных, но точку в спорной ситуации это не поставило - разбирательства прямо на дороге продолжились.

Видео: в Киеве блогер Скуратов, нарушивший ПДД, 5 часов спорил с инспекцией по автопарковке