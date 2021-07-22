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Известный блогер устроил "цирк" в центре Киева из-за нарушения ПДД (видео)

Новина українською →
Киев, Четверг 22 июля 2021 23:25
Известный блогер устроил "цирк" в центре Киева из-за нарушения ПДД (видео) Фото: в Киеве блогер Антон Скуратов не давал эвакуатору забрать авто (t.me/novynylive)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве произошел конфликт между блогером Антоном Скуратовым, который припарковал свой автомобиль с нарушениями правил, и работниками инспекции по автопарковке. Автомобиль погрузили на платформу эвакуатора, и туда же взобрался парень, возмущенный, что транспорт собираются увозить на штрафплощадку.

Спор 22 июля в центре столицы между ними длился более 5 часов, говорится в видео на канале "Новини.LIVE".

Скуратов настаивал на своей готовности оплатить положенный по закону штраф за нарушение ПДД, лишь бы его легковушку KIA не забирал эвакуатор. Но убедить оппонента не удавалось - водитель эвакуатора отказался возвращать машину владельцу.

Тогда блогер вместе с друзьями забрался на платформу эвакуатора в свое авто.

Известный блогер устроил &quot;цирк&quot; в центре Киева из-за нарушения ПДД (видео)Известный блогер устроил &quot;цирк&quot; в центре Киева из-за нарушения ПДД (видео)

В центре Киева блогер и эвакуаторщик устроили "разборки" из-за припаркованной с нарушениями машины (фото: t.me/novynylive)

Ситуация стала патовой - так как машину вместе с людьми перевозить нельзя, спор продолжился и длился более 5 часов.

Скуратов заверил, что готов сидеть в легковушке и дальше, хоть всю ночь, лишь бы доказать эвакуаторщику свою правоту.

В итоге на место прибыли несколько патрульных, но точку в спорной ситуации это не поставило - разбирательства прямо на дороге продолжились.

Видео: в Киеве блогер Скуратов, нарушивший ПДД, 5 часов спорил с инспекцией по автопарковке

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве "героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от полиции, а сама конфликтная ситуация попала на видео.

На днях в Киеве произошел похожий инцидент - женщина-водитель устроила настоящее шоу из-за того, что ее неправильно припаркованный автомобиль забрал эвакуатор.

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