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Відомий блогер влаштував "цирк" у центрі Києва через порушення ПДР (відео)

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Києва, Четвер 22 липня 2021 23:25
Відомий блогер влаштував "цирк" у центрі Києва через порушення ПДР (відео) Фото: у Києві блогер Антон Скуратов не давав евакуатору забрати авто (t.me/novynylive)
Автор: Володимир Костирін

У Києві стався конфлікт між блогером Антоном Скуратовим, який припаркував свій автомобіль з порушеннями правил, і працівниками інспекції з автопарковки. Автомобіль завантажили на платформу евакуатора, і туди ж виліз хлопець, обурений, що транспорт збираються відвозити на штрафмайданчик.

Суперечка 22 липня в центрі столиці між ними тривала понад 5 годин, йдеться у відео на каналі "Новини.LIVE".

Скуратов наполягав на своїй готовності оплатити законний штраф за порушення ПДР, аби його легковик KIA не забирав евакуатор. Але переконати опонента не вдавалося - водій евакуатора відмовився повертати машину власнику.

Тоді блогер разом з друзями забрався на платформу евакуатора у своє авто.

Відомий блогер влаштував &quot;цирк&quot; у центрі Києва через порушення ПДР (відео)Відомий блогер влаштував &quot;цирк&quot; у центрі Києва через порушення ПДР (відео)

У центрі Києва блогер і евакуаторник влаштували "розборки" через припарковану з порушеннями машину (фото: t.me/novynylive)

Ситуація стала патовою - позаяк машину разом з людьми перевозити не можна, суперечка продовжилася і тривала понад 5 годин.

Скуратов запевнив, що готовий сидіти в легковику і далі, хоч всю ніч, аби довести евакуаторнику свою правоту.

У підсумку на місце прибули кілька патрульних, але крапку в спірній ситуації це не поставило - розбирання прямо на дорозі продовжилися.

Відео: у Києві блогер Скуратов, який порушив ПДР, 5 годин сперечався з інспекцією з автопарковки

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві "героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції, а сама конфліктна ситуація потрапила на відео.

Днями в Києві стався схожий інцидент - жінка-водійка влаштувала справжнє шоу через те, що її неправильно припаркований автомобіль забрав евакуатор.

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Київ скандал автомобили нарушения парковка блогер
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