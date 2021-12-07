Известный блогер раскритиковал электричку под Киевом: курящий машинист и отсутствие воды

Условия в пригородной электричке Киева оставляют желать лучшего. Так, например, в электропоезде Киев-Бобровица больше минусов, чем плюсов.

Об этом рассказал на Facebook блогер Александр Рудоманов.

По словам Александра, он проехался в электричке 30 ноября. Она отправлялась с Дарницкого вокзала.

Из плюсов Рудоманов назвал только то, что в электропоезде тепло и продают колбасу. На этом положительные стороны заканчиваются.

К минусам относятся: курение машиниста в кабине, часть дверей вообще не открывается, часть электронных табло не работает, остановки не объявляются, внутри обрисованы стены.

Также Рудоманов опубликовал фото и видео, чтобы украинцы могли убедиться в его словах.

В электричке продают колбасу (фото: facebook.com/sasko.laps)

Стены внутри обрисованы (фото: facebook.com/sasko.laps)

Электронные табло не работают (фото: facebook.com/sasko.laps)

Часть дверей не открывается (фото: facebook.com/sasko.laps)

На этом видео можно разглядеть разбитое стекло в кабине машиниста. К тому же он курит.

В комментариях к посту Рудоманов также отметил, что контролеров на маршруте нет, а масочный режим не соблюдается.