ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Известный блогер раскритиковал электричку под Киевом: курящий машинист и отсутствие воды

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 12:17
Известный блогер раскритиковал электричку под Киевом: курящий машинист и отсутствие воды Фото: Условия в электричке УЗ раскритиковали (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Условия в пригородной электричке Киева оставляют желать лучшего. Так, например, в электропоезде Киев-Бобровица больше минусов, чем плюсов.

Об этом рассказал на Facebook блогер Александр Рудоманов.

По словам Александра, он проехался в электричке 30 ноября. Она отправлялась с Дарницкого вокзала.

Из плюсов Рудоманов назвал только то, что в электропоезде тепло и продают колбасу. На этом положительные стороны заканчиваются.

К минусам относятся: курение машиниста в кабине, часть дверей вообще не открывается, часть электронных табло не работает, остановки не объявляются, внутри обрисованы стены.

Также Рудоманов опубликовал фото и видео, чтобы украинцы могли убедиться в его словах.

Известный блогер раскритиковал электричку под Киевом: курящий машинист и отсутствие водыВ электричке продают колбасу (фото: facebook.com/sasko.laps)

Известный блогер раскритиковал электричку под Киевом: курящий машинист и отсутствие водыСтены внутри обрисованы (фото: facebook.com/sasko.laps)

Известный блогер раскритиковал электричку под Киевом: курящий машинист и отсутствие водыЭлектронные табло не работают (фото: facebook.com/sasko.laps)

Известный блогер раскритиковал электричку под Киевом: курящий машинист и отсутствие водыЧасть дверей не открывается (фото: facebook.com/sasko.laps)

На этом видео можно разглядеть разбитое стекло в кабине машиниста. К тому же он курит.

В комментариях к посту Рудоманов также отметил, что контролеров на маршруте нет, а масочный режим не соблюдается.

Читайте также, вот почему поезда УЗ имеют четную и нечетную нумерацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметы
День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметы