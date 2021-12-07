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Тайна раскрыта: вот почему поезда УЗ имеют четную и нечетную нумерацию

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 11:07
Тайна раскрыта: вот почему поезда УЗ имеют четную и нечетную нумерацию Фото: В УЗ объяснили нумерацию поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы задавались вопросом, почему у поездов Укрзализныци четная и нечетная нумерация. Теперь эта тайна раскрыта.

Ее объяснил на своей Facebook-странице Александр Шевченко.

Все оказалось очень просто. Нечетные номера поездов – это те, что двигаются с севера на юг или с востока на запад. А с четными все обстоит наоборот.

"Обращали внимание, что поезда имеют четную и нечетную нумерацию? Например, 45/46 Ужгород - Лисичанск. Нечетные – это те, что двигаются с севера на юг или с востока на запад. Четные соответственно наоборот", - сообщил Шевченко.

Блогер вспомнил шутку о том, что, если в магазине тебе подсказывают, что к свежей выпечке идти 5 метров четным и 15 метров нечетным, то ты точно знаешь, что встретил коллегу-железнодорожника.

Тайна раскрыта: вот почему поезда УЗ имеют четную и нечетную нумерациюБлогер объяснил нумерация вагонов УЗ (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Отметим, что в комментариях украинцы отметили, что тайна наконец-то раскрыта, но обратили внимание на некоторые детали.

  • Из Одессы четные, на Одессу нечетные. Некоторые поезда меняют нумерацию по ходу движения в зависимости от направления.
  • А некоторые и по несколько раз за рейс. Это меня наповал убило, конечно, когда впервые увидел.

Как мы сообщали ранее, в Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны.

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