Відомий блогер розкритикував електричку під Києвом: машиніст палить і відсутність води
Умови в приміській електричці Києва залишають бажати кращого. Так, наприклад, в електропоїзді Київ-Бобровиця більше мінусів, ніж плюсів.
Про це розповів на Facebook блогер Олександр Рудоманов.
За словами Олександра, він проїхався в електричці 30 листопада. Вона відправлялася з Дарницького вокзалу.
З плюсів Рудоманов назвав тільки те, що в електропоїзді тепло і продають ковбасу. На цьому позитивні сторони закінчуються.
До мінусів відносяться: куріння машиніста в кабіні, частина дверей взагалі не відкривається, частина електронних табло не працює, зупинки не оголошуються, всередині змальовані стіни.
Також Рудоманов опублікував фото і відео, щоб українці могли переконатися в його словах.
В електричці продають ковбасу (фото: facebook.com/sasko.laps)
Стіни всередині помальовані (фото: facebook.com/sasko.laps)
Електронні табло не працюють (фото: facebook.com/sasko.laps)
Частина дверей не відкривається (фото: facebook.com/sasko.laps)
На цьому відео можна розгледіти розбите скло в кабіні машиніста. До того ж він палить.
У коментарях до посту Рудоманов також зазначив, що контролерів на маршруті немає, а масочний режим не дотримується.
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