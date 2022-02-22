Знаменитый режиссер-мем Robert B. Weide поддержал украинцев снимком из Киева

Роберт Б. Уайди выразил поддержку Украине. Известный американский режиссер, сценарист и продюсер опубликовал фото из Киева, который посетил 9 лет назад.
Он также поставил хэштег StandWithUkraine в Twitter.
"Я думал, что пойду туда, где происходит экшн, но здесь необычно тихо. Где все?" - написал он под фото на фоне Андреевской церкви.
Роберт Б. Уайди в Киеве (фото: twitter.com/BobWeide)
Ниже в комментариях он уточнил, что снимок был сделан 9 лет назад и опубликовал еще фото из того времени.
Роберт Б. Уайди в Киеве (фото: twitter.com/BobWeide)
"Чтобы никто не принял меня за храбреца, это фото было сделано в Киеве 9 лет назад. Вот некоторые другие", - заявил он.
Фото прокомментировали украинцы, которые выразили благодарность за поддержку.
Отметим, что Роберт Б. Уайди также известен знаменитым мэмом в сети. Часто в интернете можно увидеть ролики с различными провалами или неловкими ситуациями. И в конце они заканчиваются черным экраном, веселой музыкой и титрами "Directed by Robert B. Weide".
Мем
Интересно, что эту заставку взяли из американского сериала "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), который начали показывать в 2000 году.
Напомним, украинские звезды осудили действия РФ и призвали поддерживать армию.
Мы также писали о том, как можно помочь ВСУ прямо сейчас.