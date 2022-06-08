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Известный американский рестлер встретился с фанатом из Мариуполя, дом которого разрушили россияне (видео)

Рестлер Джон Сина встретился с фанатом из Мариуполя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Легендарный американский рестлер WWE Джон Сина встретился с парнем Михаилом из Мариуполя, который покинул свой дом из-за войны.

Об этом сообщает The Daily Mail.

19-летний Михаил Рогожин увлекается рестлером и имел много плакатов с легендарным рестлером в квартире в Мариуполе, пока российские войска не разбомбили дом.

Сообщается, что Джон Сина специально приехал в Амстердам, чтобы осуществить мечту парня - встретиться с кумиром.

По словам мамы Михаила, она помогала сыну пережить переезд из Украины, вдохновляя его рассказами, якобы в конце путешествия Миша может встретить суперзвезду реслинга.

Поэтому, уже в мае, когда семья приехала в Нидерланды, Миша расстроился, когда не увидел там Джона.

Звездный рестлер Джон Сина встретился с фанатом из Мариуполя (dailymail)

Об истории юноши реслер узнал из статьи The Wall Street Journal о жизни людей с инвалидностью во время войны.

"Я имел три свободных от работы дня, когда прочитал эту историю, и находился за час лету оттуда, и получилось: "Мы едем", что значит провести вечер за игрой в конструктор и поеданием торта - особый вечер, когда речь идет об особых новых друзьях, с которыми мне удалось познакомиться", - сказал спортсмен.

Американец посетил украинцев в центре для беженцев вблизи Амстердама, где временно находится семья. Звезда подарил парню пояс чемпиона WWE и сувениры со своей символикой.

Звездный рестлер Джон Сина встретился с фанатом из Мариуполя (dailymail)

Ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли приехала во Львов и побывала в центре приема беженцев.

Также первая леди США встретится с беженцами из Украины в Румынии и Словакии.

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Беженцы