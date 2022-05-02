Первая леди США встретится с беженцами из Украины в Румынии и Словакии
Супруга президента США, первая леди Джилл Байден посетит Румынию и Словакию в период с 5 по 9 мая, чтобы встретиться с американскими военнослужащими и сотрудниками посольства, а также украинскими беженцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Первая леди США встретится с американскими военнослужащими США на авиабазе им. Михаила Когэлничану в Румынии 6 мая. После чего она отправится в Бухарест, чтобы встретиться с румынскими правительственными чиновниками, сотрудниками посольства США, гуманитарными работниками и учителями, работающими с украинскими детьми.
Поездка также включает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вышне-Немецке, где Байден встретится с правительственными чиновниками, беженцами и гуманитарными работниками, проинформировали в офисе первой леди США.
Встреча Джилл Байден с украинскими матерями и детьми, которые выехали из страны из-за вторжения РФ и сейчас находятся в Румынии и Словакии, должна состояться в воскресенье, 8 мая, в День матери.
Отмечается, что ее визит станет очередной демонстрацией со стороны высокопоставленных представителей США поддержки Украины и соседних стран, которые принимают и помогают украинским беженцам.
Ранее сообщалось, что Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев.
Напомним, по данным ООН, более 8 миллионов человек покинут Украину в качестве беженцев из-за продолжающейся российской полномасштабной агрессии и войны.
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