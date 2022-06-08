Відомий американський рестлер зустрівся з фанатом із Маріуполя, дім якого зруйнували росіяни (відео)

19-річний Михайло Рогожин захоплюється рестлером і мав багато плакатів з легендарним рестлером у квартирі в Маріуполі, поки російські війська не розбомбили будинок.

Повідомляється, що Джон Сіна спеціально приїхав до Амстердама, щоб здійснити мрію хлопця - зустрітися з кумиром.

За словами мами Михайла, вона допомагала синові пережити переїзд з України, надихаючи його розповідями, нібито наприкінці подорожі Міша може зустріти суперзірку реслінгу.

Тому, уже в травні, коли родина приїхала до Нідерландів, Міша засмутився, коли не побачив там Джона.

Зірковий рестлер Джон Сіна зустрівся з фанатом із Маріуполя (dailymail)

Про історію юнака реслер дізнався зі статті The Wall Street Journal про життя людей з інвалідністю під час війни.

"Я мав три вільні від роботи дні, коли прочитав цю історію, та перебував за годину льоту звідти, і вийшло: "Ми їдемо", що означає провести вечір за грою в конструктор та поїданням торта - особливий вечір, коли йдеться про особливих нових друзів, із якими мені вдалося познайомитися", - сказав спортсмен.

Американець відвідав українців у центрі для біженців поблизу Амстердама, де тимчасово перебуває родина. Зірка подарував хлопцю пояс чемпіона WWE та сувеніри зі своєю символікою.

Зірковий рестлер Джон Сіна зустрівся з фанатом із Маріуполя (dailymail)