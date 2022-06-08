Відомий американський рестлер зустрівся з фанатом із Маріуполя, дім якого зруйнували росіяни (відео)

Легендарний американський рестлер WWE Джон Сіна зустрівся з хлопцем Михайлом із Маріуполя, який покинув свою домівку через війну.
Про це повідомляє The Daily Mail.
19-річний Михайло Рогожин захоплюється рестлером і мав багато плакатів з легендарним рестлером у квартирі в Маріуполі, поки російські війська не розбомбили будинок.
Повідомляється, що Джон Сіна спеціально приїхав до Амстердама, щоб здійснити мрію хлопця - зустрітися з кумиром.
За словами мами Михайла, вона допомагала синові пережити переїзд з України, надихаючи його розповідями, нібито наприкінці подорожі Міша може зустріти суперзірку реслінгу.
Тому, уже в травні, коли родина приїхала до Нідерландів, Міша засмутився, коли не побачив там Джона.
Про історію юнака реслер дізнався зі статті The Wall Street Journal про життя людей з інвалідністю під час війни.
"Я мав три вільні від роботи дні, коли прочитав цю історію, та перебував за годину льоту звідти, і вийшло: "Ми їдемо", що означає провести вечір за грою в конструктор та поїданням торта - особливий вечір, коли йдеться про особливих нових друзів, із якими мені вдалося познайомитися", - сказав спортсмен.
Американець відвідав українців у центрі для біженців поблизу Амстердама, де тимчасово перебуває родина. Зірка подарував хлопцю пояс чемпіона WWE та сувеніри зі своєю символікою.
Раніше ми повідомляли, що Анджеліна Джолі приїхала до Львова та побувала у центрі прийому біженців.
Також перша леді США зустрінеться з біженцями з України в Румунії та Словаччині.