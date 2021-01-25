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На известной украинской картине обнаружили интересные детали, которых не замечали

Автор: Styler

Пользователь сети внимательно рассмотрел знаменитую картину украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и обнаружил на ней много интересных деталей, о которых ранее не говорили.

К примеру, на картине видна собака с волчьей мордой, которая сильно напоминает лютоволка из "Игры престолов". Об этом рассказал блогер под ником "Цифровий Борщ" на своей странице в Twitter.

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

На картине также оказался один казак, который лежит под лавкой. Кроме того, на его руке четыре пальца.

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Но это еще не все. На фляжке одного из казаков изображена Звезда Давида

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

"Да, тогда это еще точно не было символом сионизма, надо спрашивать историков, что этот символ тогда означал", - отметил блогер.

В центре картины также изображен единственный полуголый казак, и не просто так. Он картежник, а такие всегда играли без верхней одежды, чтобы не было где прятать карты.

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Также украинцев попросили внимательно обратить свое внимание на цвета свернутых флагов.

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Интересная деталь – у писаря есть запасное перо за ухом.

Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Также на столе в форменной чаще дымит неизвестная субстанция.

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Детали картины Ильи Репина (фото: twitter.com/dden911)

Картина Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (фото: wikipedia.org)

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