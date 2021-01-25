На відомій українській картині виявили цікаві деталі, яких не помічали

Користувач мережі уважно розглянув знамениту картину українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові" і виявив на ній багато цікавих деталей, про які раніше не говорили.

Наприклад, на картині видно собака з вовчою мордою, яка сильно нагадує лютововка з "Гри престолів". Про це розповів блогер під ніком "Цифровий Борщ" на своїй сторінці в Twitter.

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

На картині також виявився один козак, який лежить під лавкою. Крім того, на його руці чотири пальці.

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Але це ще не все. На фляжці одного з козаків зображена Зірка Давида

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

"Так, тоді це ще точно не було символом сіонізму, треба питати істориків, що цей символ тоді означав", - зазначив блогер.

У центрі картини також зображено єдиний напівголий козак, і не просто так. Він картяр, а такі завжди грали без верхнього одягу, щоб не було де ховати карти.

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Також українців попросили уважно звернути свою увагу на кольори згорнутих прапорів.

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Цікава деталь – у писаря є запасне перо за вухом.

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Також на столі у форменій у частіше димить невідома субстанція.

Деталі картини Іллі Рєпіна (фото: twitter.com/dden911)

Картина Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові" (фото: wikipedia.org)

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