Известное издательство влипло в скандал: перепутали украинских авторов

Издательство, которое специализируется на учебной литературе, угодило в грандиозный скандал. Они напечатали серию книг для школьников, где на обложке разместили фото одного известного писателя и подписали его совершенно другим именем.

Как написала на своей странице писательница Оксана Забужко, на обложке напечатана фотография поэтессы Марии Вилинской, более известной как Марко Вовчок. Однако сборник произведений подписан как "Избранные произведения Ольги Кобылянской". Забужко попросила свои подписчиков определить, кто изображен на обложке.

"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, потому что у меня дыхание перехватило. Я не знаю такого издательства - "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, издают они "учебники и пособия" по заказу украинского государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим", - написала Забужко.

"Центр учебной литературы" – украинское издательство, которое специализируется на производстве книг, которые входят в список обязательной литературы в школе. Книга с произведениями Ольги Кобылянской была напечатана еще в прошлом году и как отмечает издание Vesti, в данном издательстве есть еще шесть книг этого автора. Однако фото автора перепутано только на одной из них.

Стоимость этой книги в интернет-магазине издательства – 205 гривен. Стоит отметить, что эта книжка не включена в серию "Классика украинской литературы".

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