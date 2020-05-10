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Люблю Украину: Ольга Куриленко объяснила скандальное высказывание о своей национальности

STYLERЖизнь    10.05.2020 - 18:45
Люблю Украину: Ольга Куриленко объяснила скандальное высказывание о своей национальности
Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ольга Куриленко объяснила ситуацию о скандальном высказывании

Ольга Куриленко, голливудская актриса из Украины, оправдалась после того, как попала в громкий скандал из-за своего высказывания о том, что она является не украинкой, а славянкой. На своей странице в Instagram актриса написала, что ее не так поняли.

Актриса отметила, что она любит Украину и не отреклась от нее. При этом она отметила, что тест ДНК, который показал, что у нее нет украинской крови – это просто констатация факта.

"Нигде в моих постах вы не найдете ни слова, о том, что я не люблю Украину, ни слова о том, что я от нее отрекаюсь, ни слова о том, что я не люблю украинцев, ни слова о теперешнем конфликте Украины с Россией (про, что здесь вообще и речи не было), ни слова про коммунизм и т.д. и т.п. Все это ваши выдумки!" - отметила Куриленко.

Она также подчеркнула, что ей все равно какая у нее кровь, потому что она не расистка, и ко всем кровям и цветам кожи относится с любовью.

"Раз вам так уж важно знать мое мнение, то могли бы просто спросить, и я бы ответила: я люблю Украину и ее людей! И поздравление с победой их касается, так как Украина входила в СССР во времена войны!", - написала актриса.

Люблю Украину: Ольга Куриленко объяснила скандальное высказывание о своей национальности

Люблю Украину: Ольга Куриленко объяснила скандальное высказывание о своей национальности

Люблю Украину: Ольга Куриленко объяснила скандальное высказывание о своей национальности

Скриншот с Instagram

Напомним, что Ольга Куриленко рассказала, как поборола коронавирус. 40-летняя актриса и модель рассказала, что в первую неделю болезни чувствовала себя очень плохо.

Теги Новости Украины скандалактриса
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