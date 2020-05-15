Відоме видавництво влипло в скандал: переплутали українських авторів

Видавництво, яке спеціалізується на навчальній літературі, потрапило в грандіозний скандал. Вони надрукували серію книг для школярів, де на обкладинці розмістили фото одного відомого письменника і підписали його зовсім іншим ім'ям.

Як написала на своїй сторінці письменниця Оксана Забужко, на обкладинці надрукована фотографія поетеси Марії Вілінської, більш відомої як Марко Вовчок. Однак збірка творів підписана як "Вибрані твори Ольги Кобилянської". Забужко попросила свої передплатників визначити, хто зображений на обкладинці.

"Не можу не поділитися надісланою картинкою. І прошу допомоги залу, тому що у мене подих перехопило. Я не знаю такого видавництва "Центр навчальної літератури", але, судячи по їх сайту, видають вони "підручники та посібники" за замовленням української держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо", - написала Забужко.

"Центр навчальної літератури" – українське видавництво, яке спеціалізується на виробництві книг, які входять у список обов'язкової літератури в школі. Книга з творами Ольги Кобилянської була надрукована ще минулого року і як зазначає видання Vesti, в даному видавництві є ще шість книг цього автора. Однак фото автора переплутано тільки на одній з них.

Вартість цієї книги в інтернет-магазині видавництва – 205 гривень. Варто зазначити, що ця книжка не включена в серію "Класика української літератури".

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