Что известно о 14-летней Елене Усенко, которая едет от Украины на Детское Евровидение 2021 (фото и видео)

Кто такая Елена Усенко и чем она известна

В 2020 году девочка участвовала в Нацотборе Детского Евровидения с песней "Never get free" и попала в финал, но уступила Александру Балабанову.

После проигрыша она кардинально сменила имидж: обрезала длинные волосы, перекрасила его в ярко-рыжий цвет и стала носить агрессивные аксессуары, которые подчеркивают бунтарский дух девочки.

Елена Усенко (фото: Анастасія Мантач)

В 2021 году Елена пришла на конкурс с авторской песней "Важіль", получила от членов жюри 52 балла, от зрителей 11 баллов, всего - 63 балла.

В 2018-м одиннадцатилетняя Елена участвовала в шоу "Голос. Дети 5 сезон" и мечтала попасть в команду группы "Время и стекло", но не прошла отбор. Однако группа пригласила ее выступить на концерте, и уже через год Елена осуществила свою мечту и выступила на сцене Дворца спорта во время концерта "Віслово".

Участвовала в "Черноморских Играх" 2018 и 2019 года.

Елена Усенко (фото: Анастасія Мантач)

Впервые вышла на сцену в возрасте 7 лет. Из-за неудачи на сцене она прекратила петь на три долгих года. Но в 10 поняла, что не может жить без сцены и вернулась к занятиям вокалом.

Играет на укулеле, гитаре, синтезаторе, фортепиано и барабанах. Рисует портреты, танцует бальные и эстрадные танцы, снимается в кино и музыкальных клипах украинских звезд. Елена верит, что у нее получается все, за что берется, и судя по ее настойчивости на пути к Евровидению, это действительно так.

Елена Усенко (фото: Анастасія Мантач)

Автором слов и музыки песни "Важіль" является сама Усенко. Она поет о том, как важно быть счастливым здесь и сейчас, наполнять свою жизнь прекрасной, жить сполна, бороться за свое счастье, потому что жизнь человека невозможно переоценить.

Добавим, что Украина участвует в этом конкурсе с 2006 года. С тех пор наша страна один раз побеждала (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).

Выступления участников

В начале декабря на официальном ютуб-канале Junior Eurovision вышла видеонарезка клипов всех участников.

Ведущие

Ведущими песенного конкурса Детское Евровидение 2021 станут Оливье Минн, Элоди Госсен и Карла.

Оливье Минн - журналист, писатель, телеведущий и продюсер.

Оливье ведет легендарное шоу "Форт Буаяр"на телеканале France 2, а также игровое шоу Tout le monde a son mot à dire ("Каждому есть что сказать"). Был ведущим ежегодного музыкального фестиваля во Франции "Fête de la Musique" ("Праздник музыки").

Популярен во Франции с 90-х годов. На посту продюсера 15 лет назад ретранслировал классические пьесы в прайм-тайм, каждая из которых выходила в эфир в течение одного вечера. Спродюсировал альбом "Mademoiselle Maya en ut intégral", что считается признаком возвращения к Прекрасной эпохи, а также альбом "Peintures à l'eau" Жана-Франсуа Варле.

Оливье написал три книги: "Louis Jourdan: Le dernier french lover d'Hollywood" ("Луи Журдан: последний французский любовник Голливуда"), "Speakerine" ("Спикерин") и "Une histoire de femmes à la télévision" ("История женщин на телевидении"), а также роман "Un château pour Hollywood" ("Замок для Голливуда").

С 1995 года внес новую волну в комментирование конкурса Евровидение, предложив добавить юмор и иронию. На Детском Евровидении Минн в роли ведущего будет находиться впервые за всю свою карьеру.

Элоди Госсен - французская телеведущая и модель "Мисс Европа 2001", "Мисс Франция 2001", заняла 10 место на конкурсе "Мисс Вселенная". Неоднократно была спикером французского жюри Евровидения. В частности в 2020 году была в составе жюри национального отбора, во время которого и выбрали Барбару правые.

В 2004 году Элоди пошла в политику и была избрана в региональный совет Пикардии. Вела ток-шоу на телерадіостанціях: легендарный "Форт Буаяр" в 2015 году и ток-шоу Touche Pas à Mon Poste ("Не касайтесь этого циферблата") с Сирилом Хануной на телеканале France 4 в 2010 году.

Ежедневно в течение семи сезонов Элоди Госсен будит слушателей как соведущая утреннего шоу на радио RFM Le Meilleur des Réveils ("лучшее пробуждение").

Является музой международного парикмахерского салона Lucie Saint-Clair с 2003 года.

Карла - участница Детского Евровидения 2019, где заняла 5 место с песней "Bim bam toi". Успех на международном конкурсе привел к десяткам миллионов просмотров ее выступлений на ютубе, а также первой в мире награды "Золотой ТікТок". В июне 2020 года девочка выпустила дебютный альбом "L'Autre".

Впервые Карла вышла на сцену в 5 лет с кавером на песню "Milord" Эдит Пиаф. В 8 лет она исполнила песню "Des étoiles en scène" ("Звезды на сцене") в городе Драп на конкурсе, в котором она потом выигрывала два года подряд. В 14 лет Карла вышла в финал "Голос. Дети" (2018) во Франции.

Гости

Гостями концерта будут участница Евровидения 2020 Барбара Прави, победительница Детского Евровидения 2020 Валентина, а также DJ duo Ofenbach.

Барбара Прави участвовала в Евровидении 2020 с песней "Voilà", где заняла второе место после итальянской группы "Måneskin".

Интересно, что она является автором песни победительницы Детского Евровидения 2020 Валентины.

Валентина победила на Детском Евровидении 2020 с песней "J'imagine". Певица получила 200 баллов от национального жюри - 88 баллов и от зрителей, которые отдавали свои голоса онлайн, - 112 баллов.

Слоган

Слоганом "Детского Евровидения" 2021 года стал лозунг "Воображай" ("Imagine"), это аллюзия на победную песню Валентины "J'Imagine".

"Это не просто слоган, это поощрение мечтать", - говорится в сообщении на официальном сайте Junior Eurovision.

Финал Детского Евровидения пройдет 19 декабря в парижском концерт-холле La Seine Musicale, смотреть его можно будет на UA: КУЛЬТУРА. Украинцы имеют возможность голосовать в финале за Елену.