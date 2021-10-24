Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021 (видео)
Елена Усенко представит Украину на Детском Евровидении 2021, которое состоится в Париже 19 декабря.
Об этом стало известно в воскресенье, 24 октября во время финала Национального отбора, который транслировался на телеканале UA: КУЛЬТУРА.
Как выбирали представителя Украины на Детское Евровидение 2021
Елену Усенко из 11 участников определили по результатам оценивания жюри и онлайн-голосования зрителей.
Девочка исполняла авторскую песню "Важіль" и получила от членов жюри 52 балла, от зрителей 11 баллов, всего - 63 балла.
Елена Усенко выиграла Нацотбор на Детское Евровидение 2021 (instagram.com/junioreurovisionofficial)
"Я хочу сказать всем огромное спасибо. Спасибо Александру Балабанову, потому что в прошлом году ты дал мне стимул. Я говорю огромное спасибо всем членам жюри! Моя песня называется "Важіль". "Важіль" - это о принятии решения, решении быть счастливым", - прокомментировала свою победу в Нацотборе Елена.
Что известно об Елене Усенко
Елене 14 лет, она живет в городе Белая Церковь. Учится в Katapulta Art Music School.
В прошлом году участвовала в Нацотборе Детского Евровидения и попала в финал. Кроме того, девушка "засветилась" в нескольких популярных телевизионных талант-шоу, в частности "Голос. Дети".
А еще Елена снималась в клипе Златы Огневич.
Елена Усенко (фото: instagram.com/ellen_usenko)
Отметим, что в этом году Детское Евровидение пройдет уже в девятнадцатый раз.
Франция завоевала право проводить песенный конкурс благодаря победе Valentina с песней "J'imagine".
Украину в прошлом году представлял Александр Балабанов. Он занял на Детском Евровидении 2020 седьмое место.