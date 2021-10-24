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Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021 (видео)

Новина українською →
Воскресенье 24 октября 2021 20:40
Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021 (видео) Нацотбор на Детское Евровидение 2021 выиграла Елена Усенко (фото: instagram.com/ellen_usenko)
Автор: Дмитрий Войналович

Елена Усенко представит Украину на Детском Евровидении 2021, которое состоится в Париже 19 декабря.

Об этом стало известно в воскресенье, 24 октября во время финала Национального отбора, который транслировался на телеканале UA: КУЛЬТУРА.


Как выбирали представителя Украины на Детское Евровидение 2021

Елену Усенко из 11 участников определили по результатам оценивания жюри и онлайн-голосования зрителей.

Девочка исполняла авторскую песню "Важіль" и получила от членов жюри 52 балла, от зрителей 11 баллов, всего - 63 балла.

Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021 (видео)

Елена Усенко выиграла Нацотбор на Детское Евровидение 2021 (instagram.com/junioreurovisionofficial)

"Я хочу сказать всем огромное спасибо. Спасибо Александру Балабанову, потому что в прошлом году ты дал мне стимул. Я говорю огромное спасибо всем членам жюри! Моя песня называется "Важіль". "Важіль" - это о принятии решения, решении быть счастливым", - прокомментировала свою победу в Нацотборе Елена.


Что известно об Елене Усенко

Елене 14 лет, она живет в городе Белая Церковь. Учится в Katapulta Art Music School.

В прошлом году участвовала в Нацотборе Детского Евровидения и попала в финал. Кроме того, девушка "засветилась" в нескольких популярных телевизионных талант-шоу, в частности "Голос. Дети".

А еще Елена снималась в клипе Златы Огневич.

Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021 (видео)Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021 (видео)Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021 (видео)Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2021 (видео)

Елена Усенко (фото: instagram.com/ellen_usenko)

Отметим, что в этом году Детское Евровидение пройдет уже в девятнадцатый раз.

Франция завоевала право проводить песенный конкурс благодаря победе Valentina с песней "J'imagine".

Украину в прошлом году представлял Александр Балабанов. Он занял на Детском Евровидении 2020 седьмое место.

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