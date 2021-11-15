Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: "бунт и сила"

Победительница национального отбора на "Детское Евровидение 2021" Елена Усенко снялась в смелой фотосессии. Она примерила яркие образы, в которые вошла специально для нее созданная куртка, расписанная словами из ее песни. Стилистом и дизайнером Елены Усенко стала Юлия Рознатовская.

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"Елена – сильная личность, ее характер уже сформирован. Поэтому мне как стилисту не нужно было ничего изобретать нового: я просто оттолкнулась от образа целостной и сильной артистки. Единственный эксперимент – это юбка, Елена категорически не носит платья в обычной жизни, поэтому для нее это было попыткой увидеть ее иначе", - рассказала Рознатовская.

Фото: Анастасия Мантач

На фото Елена позирует в одежде и аксессуарах, которые специально подобраны и созданы для фотосета.

"Мы создали черную кожаную куртку, которая полностью расписана текстом песни Vazhil. Соединение слов и текстуры имеет именно тот эффект, к которому мы стремились: показать мощь, мужество, силу и ответственность участницы от Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение 2021", - поделилась дизайнер.

Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 Елена Усенко осталась довольна воплощением разных образов во время фотосъемок.

"Фотосессия была чудесная! Я обожаю быть в кадре. Задумка фотосессии была показать меня настоящую, что я могу быть разная", - поделилась впечатлениями Усенко.

Фото: Анастасия Мантач