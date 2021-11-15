ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: "бунт и сила"

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 20:01
Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: "бунт и сила" Победительница Нацотбора на Детское Евровидение Елена Усенко (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Победительница национального отбора на "Детское Евровидение 2021" Елена Усенко снялась в смелой фотосессии. Она примерила яркие образы, в которые вошла специально для нее созданная куртка, расписанная словами из ее песни. Стилистом и дизайнером Елены Усенко стала Юлия Рознатовская.

Как выглядит 14-летняя девочка, которая представит Украину на международном конкурсе – читайте ниже.

"Елена – сильная личность, ее характер уже сформирован. Поэтому мне как стилисту не нужно было ничего изобретать нового: я просто оттолкнулась от образа целостной и сильной артистки. Единственный эксперимент – это юбка, Елена категорически не носит платья в обычной жизни, поэтому для нее это было попыткой увидеть ее иначе", - рассказала Рознатовская.

Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;

Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Фото: Анастасия Мантач

На фото Елена позирует в одежде и аксессуарах, которые специально подобраны и созданы для фотосета.

"Мы создали черную кожаную куртку, которая полностью расписана текстом песни Vazhil. Соединение слов и текстуры имеет именно тот эффект, к которому мы стремились: показать мощь, мужество, силу и ответственность участницы от Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение 2021", - поделилась дизайнер.

Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 Елена Усенко осталась довольна воплощением разных образов во время фотосъемок.

"Фотосессия была чудесная! Я обожаю быть в кадре. Задумка фотосессии была показать меня настоящую, что я могу быть разная", - поделилась впечатлениями Усенко.

Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;Победительница Нацотбора на Детское Евровидение 2021 снялась в смелой фотосессии: &quot;бунт и сила&quot;

Фото: Анастасия Мантач

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать о победительнице Нацотбора на Детское Евровидение 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Детское Евровидение
LITE
Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день
Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день