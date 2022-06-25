Известная украинская телеведущая предупредила о мошенниках: что нужно знать

Знаменитость показала, как выглядит реклама о якобы помощь єПітримка. Также звезда отметила, что она уже несколько раз публиковала эту информацию, но соцсеть удаляет ее со страницы.

"Уже разводят людей от моего имени. Не ведемся на мошенничества", - сказала Никитюк.

Также ведущая отреагировала на действия аферистов, показав им средний палец. "Ой, что-то глаз зачесался", - прокомментировала она.

Лес Никитюк предупредила о мошенниках (instagram.com/lesia_nikituk)

Как не стать жертвой мошенников

Отметим, что оповещение о зачислении средств єПідтримки украинцы получат только от банка - оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию.

Если человек получил уведомление о зачислении средств єПідтримки и с просьбой перейти по ссылке, чтобы ее получить, то это мошенники. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке.

Извещение о зачислении средств єПідтримки человек получает только от банка.

Средства зачисляются автоматически, а проверить их можно в интернет-банкинге.

Важно доверять только проверенным и официальным источникам.