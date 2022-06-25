UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Известная украинская телеведущая предупредила о мошенниках: что нужно знать

Леся Никитюк ((instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская телеведущая Леся Никитюк предупредила о мошенниках, которые от ее имени "раздают" денежную помощь 6700 гривен.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Знаменитость показала, как выглядит реклама о якобы помощь єПітримка. Также звезда отметила, что она уже несколько раз публиковала эту информацию, но соцсеть удаляет ее со страницы.

"Уже разводят людей от моего имени. Не ведемся на мошенничества", - сказала Никитюк.

Также ведущая отреагировала на действия аферистов, показав им средний палец. "Ой, что-то глаз зачесался", - прокомментировала она.

Лес Никитюк предупредила о мошенниках (instagram.com/lesia_nikituk)

Как не стать жертвой мошенников

Отметим, что оповещение о зачислении средств єПідтримки украинцы получат только от банка - оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию.

Если человек получил уведомление о зачислении средств єПідтримки и с просьбой перейти по ссылке, чтобы ее получить, то это мошенники. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке.

Извещение о зачислении средств єПідтримки человек получает только от банка.

Средства зачисляются автоматически, а проверить их можно в интернет-банкинге.

Важно доверять только проверенным и официальным источникам.

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые предлагают "упрощенное" оформление документов.

Также мы писали, что мошенники взламывают Facebook-страницы украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк