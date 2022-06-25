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Відома українська телеведуча попередила про шахраїв: що потрібно знати

Леся Нікітюк ((instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Тетяна Самарук

Українська телеведуча Леся Нікітюк попередила про шахраїв, які від її імені "роздають" грошову допомогу 6700 гривень.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість показала, який вигляд має реклама про нібито допомогу єПітримка. Також зірка зазначила, що вона вже декілька разів публікувала цю інформацію, але соцмережа видаляє її зі сторінки.

"Вже розводять людей від мого імені. Не ведемось на шахрайства", - сказала Нікітюк.

Також ведуча відреагувала на дії аферистів, показавши їм середній палець. "Ой, щось око зачухалось", – прокоментувала вона.

Лес Нікітюк попередила про шахраїв (instagram.com/lesia_nikituk)

Як не стати жертвою шахраїв

Зазначимо, що сповіщення про зарахування коштів єПідтримки українці отримають тільки від банку - воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Якщо людина отримала повідомлення про зарахування коштів єПідтримки та з проханням перейти за лінком, щоб її отримати, то це шахраї. В жодному разі не не можна переходити за посиланням.

Сповіщення про зарахування коштів єПідтримки людина отримує тільки від банку.

Кошти зараховуються автоматично, а перевірити їх можна в інтернет-банкінгу.

Важливо довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам.

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про шахраїв, які пропонують "спрощене" оформлення документів.

Також ми писали, що шахраї зламують Facebook-сторінки українців.

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Леся Нікітюк