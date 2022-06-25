Відома українська телеведуча попередила про шахраїв: що потрібно знати

Знаменитість показала, який вигляд має реклама про нібито допомогу єПітримка. Також зірка зазначила, що вона вже декілька разів публікувала цю інформацію, але соцмережа видаляє її зі сторінки.

"Вже розводять людей від мого імені. Не ведемось на шахрайства", - сказала Нікітюк.

Також ведуча відреагувала на дії аферистів, показавши їм середній палець. "Ой, щось око зачухалось", – прокоментувала вона.

Лес Нікітюк попередила про шахраїв (instagram.com/lesia_nikituk)

Як не стати жертвою шахраїв

Зазначимо, що сповіщення про зарахування коштів єПідтримки українці отримають тільки від банку - воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Якщо людина отримала повідомлення про зарахування коштів єПідтримки та з проханням перейти за лінком, щоб її отримати, то це шахраї. В жодному разі не не можна переходити за посиланням.

Сповіщення про зарахування коштів єПідтримки людина отримує тільки від банку.

Кошти зараховуються автоматично, а перевірити їх можна в інтернет-банкінгу.

Важливо довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам.