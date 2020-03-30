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Відома телеведуча зробила неоднозначну заяву про російську мову: нас змусили

STYLERПерсони    30.03.2020 - 21:47
Відома телеведуча зробила неоднозначну заяву про російську мову: нас змусили
Журналістка Діана Панченко (Фото: facebook.com/Диана Панченко)

Володарка премії "Журналіст року-2019" заявила, що її примушують говорити українською мовою

Відома українська телеведуча, володарка премії "Журналіст року – 2019" Діана Панченко розкритикувала квоти на українському телебаченні і заявила, що телеглядачі хочуть російськомовний контент.

На думку журналістки телеканалу NewsOne, українські телеглядачі краще переглядають передачі, які транслюють російською мовою. Таку заяву Панченко зробила в інтерв'ю для програми "Ехо Києва".

"Дуже важлива досі тема мови. Хоча ми часто чуємо від політиків, що це тема нав'язана і надумана. Нас якраз і змусили перейти на українську мову", - сказала Панченко і додала, що вона намагається не читати коментарі в соціальних мережах, хоча часто бачить претензії з приводу того, що вона не говорить російською мовою.

Відома телеведуча зробила неоднозначну заяву про російську мову: нас змусили

Діана Панченко (кадр з відео)

"Але глядач дуже часто хоче чути російську мову. І дуже часто російськомовних спікерів краще дивляться. Це не означає, що потрібно ставити під сумнів статус державної української мови. Але чому потрібно нав'язувати телебачення квоти в 90%? Ми ж до цього і йдемо. Навіщо позбавляти нас, журналістів, права робити ефіри тією мовою, на якій наші глядачі хочуть сприймати контент, я не розумію", - підкреслила Панченко.

Повне інтерв'ю Діани Панченко можна подивитися ось тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий телеканал втрапив у грандіозний скандал з російською мовою.

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