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Известная рок-группа попала в скандал из-за Киева: подробности

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 16:10
Известная рок-группа попала в скандал из-за Киева: подробности
Легендарная рок-группа оскандалилась (Коллаж РБК-Украина)

Рокеры анонсировали свой тур по Украине и оскандалились

Легендарная британская рок-группа Uriah Heep вызвала гнев пользователей социальных сетей из-за своей публикации. Рокеры анонсировали свой тур по Российской Федерации и назвали столицу Украины – российским городом.

"Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля-подтвержден, Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля – подтвержден Минск, Беларусь, Prime Hall", - говорится в публикации группы.

Известная рок-группа попала в скандал из-за Киева: подробности

Скриншот поста

Пользователей социальных сетей возмутила эта запись и они начали оставлять гневные комментарии. Также фанаты группы потребовали исправить ошибку и объяснили, что Украина и Беларусь – это две независимые страны и к Российской Федерации никакого отношения не имеют.

Стоит отметить, что на неточность указали не только поклонники легендарной группы из Украины, но также и пользователи из других стран.

Группа Uriah Heep неоднократно выступала в Украине и предыдущий концерт состоялся в декабре 2018 года. Лидер коллектива Кена Хенсли после выступления признался, что ему очень нравится украинская публика и он с удовольствием дает концерты в этой стране.

Известная рок-группа попала в скандал из-за Киева: подробности

Скриншот комментариев

Несмотря на огромное количество комментариев, текст в анонсе тура, посвященному 50-летию коллектива, так и не был исправлен. Фанаты рокеров в гневе и количество поклонников у них резко уменьшилось.

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