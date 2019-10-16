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Відома рок-група потрапила в скандал через Київ: подробиці

STYLERЖиття    16.10.2019 - 16:10
Відома рок-група потрапила в скандал через Київ: подробиці
Легендарна рок-група оскандалилася (Колаж РБК-Україна)

Рокери анонсували свій тур по Україні і оскандалилися

Легендарна британська рок-група Uriah Heep викликала гнів користувачів соціальних мереж через свою публікацію. Рокери анонсували свій тур по Російській Федерації і назвали столицю України – російським містом.

"Ще дві дати оголошені в Російській Федерації. П'ятниця, 7 лютого-підтверджено, Київ, Україна, МЦКМ. Субота, 8 лютого – підтверджений Мінськ, Білорусь, Prime Hall", - йдеться у публікації групи.

Відома рок-група потрапила в скандал через Київ: подробиці

Скріншот поста

Користувачів соціальних мереж обурив цей запис і вони почали залишати гнівні коментарі. Також фанати групи вимагали виправити помилку і пояснили, що Україна і Білорусь – це дві незалежні країни і до Російської Федерації ніякого відношення не мають.

Варто відзначити, що на неточність вказали не тільки шанувальники легендарної групи з України, але також і користувачі з інших країн.

Група Uriah Heep неодноразово виступала в Україні і попередній концерт відбувся в грудні 2018 року. Лідер колективу Кена Хенслі після виступу зізнався, що йому дуже подобається українська публіка і він з задоволенням дає концерти в цій країні.

Відома рок-група потрапила в скандал через Київ: подробиці

Скріншот коментарів

Незважаючи на величезну кількість коментарів, текст в анонсі туру, присвяченому 50-річчю колективу, так і не було виправлено. Фанати рокерів в гніві і кількість шанувальників у них різко зменшилася.

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