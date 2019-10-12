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Принципиально буду говорить на русском! В Ужгороде вспыхнул языковой скандал

STYLERЖизнь    12.10.2019 - 13:16
Принципиально буду говорить на русском! В Ужгороде вспыхнул языковой скандал
Языковой скандал в Ужгороде (фото: Коллаж РБК-Украина)

Скандал из-за украинского языка поверг жителей в шок

Накануне в Ужгороде разгорелся громкий языковой скандал. Одна из работниц музея категорически отказывалась говорить на украинском, чем повергла окружающих в шок. О неприятном инциденте написала Юлия Юлина на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, работник музея заявила, что не хочет говорить на украинском языке, несмотря на то, что ранее преподавала его. Женщина говорила по-русски "принципиально".

"У мене в школі була п'ятірка з української мови, я її навіть викладала, но вот сейчас, ввиду политической ситуации в стране, я принципиально говорю и буду говорить только на русском!" - заявила она.

Принципиально буду говорить на русском! В Ужгороде вспыхнул языковой скандалЯзыковой скандал в Ужгороде (фото: Коллаж РБК-Украина)

Помимо того, работник музея не постеснялась высказать свое мнение касательно того, кем на самом деле являются жители Западной Украины. По ее словам, там проживают "не украинцы, а русины".

Напомним, что Рабинович угодил в языковой скандал. Глава комитета Дмитрий Лубинец призвал нардепа не нарушать законы Украины и выступать на украинском языке, так как это предусмотрено в регламенте работы органов ВР.

Также мы писали, что в опорной школе Авдеевки разгорелся языковой скандал. Родители детей, которые переходят в седьмой класс, не хотят, чтобы их дети проходили обучение на украинском языке.

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