Этническим украинцам планируют давать частичное гражданство

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В МИД подготовлен соответствующий законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что этническим украинцам планируют предоставлять частичное гражданство. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, в Министерстве иностранных дел подготовлен соответствующий законопроект. Принятие законопроект позволит вернуть украинцев и бороться с миграцией.

"Мы уже практически выстроили структуру, как дать этническим украинцам возможность стать частично гражданами Украины. То есть иметь возможность предоставить им гражданство. Главная проблема была, что они хотят остаться гражданами тех стран (в которых они живут - ред.). Уже сейчас придумана эта конструкция", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что законопроект должен решить вопрос с оплатой налогов для таких граждан.

"Мы будем вводить законопроект. Они будут платить налоги. Там есть сложные вопросы, потому что если ты гражданин двух стран, то где ты платишь налоги? Для нас важно все так урегулировать, чтобы их предприятие было в Украине. Тогда юридически оформленное предприятие здесь платило налоги. Этот вопрос повлияет", - добавил он

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах. В партии "Слуга народа" объяснили, что эта инициатива будет касаться не всех стран.