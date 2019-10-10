ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Этническим украинцам планируют давать частичное гражданство

Новости » Политика    10.10.2019 - 20:38
Этническим украинцам планируют давать частичное гражданство
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В МИД подготовлен соответствующий законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что этническим украинцам планируют предоставлять частичное гражданство. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, в Министерстве иностранных дел подготовлен соответствующий законопроект. Принятие законопроект позволит вернуть украинцев и бороться с миграцией.

"Мы уже практически выстроили структуру, как дать этническим украинцам возможность стать частично гражданами Украины. То есть иметь возможность предоставить им гражданство. Главная проблема была, что они хотят остаться гражданами тех стран (в которых они живут - ред.). Уже сейчас придумана эта конструкция", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что законопроект должен решить вопрос с оплатой налогов для таких граждан.

"Мы будем вводить законопроект. Они будут платить налоги. Там есть сложные вопросы, потому что если ты гражданин двух стран, то где ты платишь налоги? Для нас важно все так урегулировать, чтобы их предприятие было в Украине. Тогда юридически оформленное предприятие здесь платило налоги. Этот вопрос повлияет", - добавил он

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах. В партии "Слуга народа" объяснили, что эта инициатива будет касаться не всех стран.

Зеленский заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Украине Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд
Новости Украины Владимир Зеленскиймиграциягражданство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь