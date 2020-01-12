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Відома актриса потрапила в автокатастрофу: перші подробиці

STYLERПерсони    12.01.2020 - 16:37
Відома актриса потрапила в автокатастрофу: перші подробиці
Швидка допомога (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Актрису театру і кіно Ренату Литвинову збив автомобіль

Відома російська актриса театру і кіно Рената Литвинова потрапила під колеса автомобіля в центрі Москви. Актриса в момент аварії перебувала біля ресторану "Макдональдс". Деталі аварії розповіли в Telegram-каналі Mash.

Як повідомляється, Рената Литвинова потрапила під колеса автомобіля у свій день народження. Жінка перебувала в центрі міста під час прогулянки на неї наїхала машина. Попередньо, за кермом автомобіля сиділа дівчина.

Прибулі на місце події співробітники екстреної медичної допомоги діагностували у актриси травми руки і ноги. Зараз лікарі надають їй екстрену допомогу. Артистку госпіталізували в одну зі столичних лікарень.

Відома актриса потрапила в автокатастрофу: перші подробиці

Рената Литвинова і Земфіра (фото: facebook.com/renatalitvinova)

Варто нагадати, що Рената Литвинова зіграла більше 30 ролей в кіно. Також вона виступила режисером 6 фільмів. Також Рената відома як сценарист, ведуча, актриса кліпів та реклами, а також продюсер кіно.

Нагадаємо, що раніше зірку "Іронії долі" терміново госпіталізували.

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