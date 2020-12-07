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В Израиле продают самый дорогой дворец: принадлежит олигарху родом из Мариуполя

Автор: Анна Шиканова

В Израиле на продажу выставили самый дорогой в стране дворец, который принадлежит российскому олигарху родом из Мариуполя. Имение имеет площадь в 1,1 гектара и расположено по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Дом олигарха, совладельца и главы наблюдательного совета российского аэропорта "Домодедово" Валерия Когана находится на средиземноморском побережье в Кейсарии и является самым дорогим дворцом в стране. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сайт Sothebys.

Стиль этого дома – цыганское барокко, в нем преобладает золотой цвет, лепнина из золота в 14 каратов, мозаика из редких сортов мрамора и оникса. На территории имения есть сад с фонтанами и скульптурами, много арок. Есть также свой SPA-салон, теннисный корт, бассейн, отдельные строения для гостей и прислуги. Для этого дворца построили свою автономную электростанцию.

В самом доме 4 спальни, 5 ванных комнат и дополнительно – два туалета, комната для вин, бильярдный зал, домашний кинотеатр, библиотека, лифт, несколько гардеробных, джакузи, бассейн. Стоимость этого дома – более 250 миллионов долларов.

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Фото: sothebysrealty

Валерий Коган родился в 1951 году в городе Жданове (теперь – Мариуполь). В 1990-х годах занялся бизнесом. Особняк в Кейсарии начал строит в 2012 году. На данный момент входит в список 50 самых богатых людей в России. Роскошный особняк, который он выставил на продажу – не единственное его недвижимое имущество в Израиле.

Напомним, ранее мы писали о том, что у следователя СБУ обнаружили имение в самом дорогом поселке под Киевом.

А также рассказывали о том, что появилось видео самых крутых домов олигархов и политиков в поселке Козин.

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