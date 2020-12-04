У следователя СБУ обнаружили имение в самом дорогом поселке под Киевом

У следователя СБУ обнаружили шикарное имение под Киевом (Коллаж РБК-Украина)

У исполняющего обязанности начальника Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца обнаружили дом в элитном коттеджном поселке Золоче под Киевом. Как утверждают риэлторы, поселок Золоче – "самый престижный" комплекс под Киевом. Там есть собственные парки, детский сад, школа, салон красоты, фитнес-центры, фешенебельные рестораны, своя вертолетная площадка и яхт-клуб.

Как рассказали журналисты проекта "Схемы", должность Андрея Швеца не публичная, но в пресс-службе ведомства подтвердили, что он занимает пост и. о. начальника Главного следственного управления СБУ. Он не обязан публично отчитываться о своих доходах, но декларации Швец подавал ранее, когда работал в Министерстве юстиции и Государственной фискальной службе.

В 2018 году он задекларировал около миллиона гривен, две машины, землю в Киевской области, квартиру на левом берегу и имение в селе Вишенки Киевской области, которое оформлено на отца.

В Золоче находится двухэтажный коттедж на 200 квадратов с бассейном. Имение было куплено еще в 2015 году. С лета 2020 года журналисты неоднократно замечали на территории особняка людей и машины, которые принадлежат семье Швеца. Одна машина принадлежит его 19-летней дочери, а две другие, Mercedes и Toyota Camry – самому Швецу.

Узнать дату покупки и стоимость одного из самых дорогих коттеджей в поселке нет возможности, так как дому до сих пор не присвоен почтовый адрес и в реестрах он не указан. Однако риэлторы оценивают такой дом в 11 миллионов гривен.

В Золоче есть еще один особняк, который принадлежит отцу Швеца. Это двухэтажный дом на более чем 200 квадратов с бассейном, который был куплен в 2015 году и продан буквально несколько дней назад.

Официальными доходами семьи Швеца объяснить такие богатства сложно, считают журналисты "Схем". Хотя в СБУ заявили, что Швец после ухода из Министерства юстиции занимался предпринимательской деятельностью и за год заработал почти 5 миллионов гривен.

"Дом возводился на средства отца, который получил их от реализации старого дома. Часть средств использовано с дохода отца от работы за границей в течение более трех лет. Дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья", - сообщили в пресс-службе СБУ.

У главного следователя СБУ обнаружили дом в самом дорогом коттеджном поселке под Киевом

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