В Ізраїлі продають найдорожчий палац: належить олігарху родом із Маріуполя

В Ізраїлі на продаж виставили найдорожчий в країні палац, який належить російському олігарху родом з Маріуполя. Маєток має площу в 1,1 га і розташований по сусідству з віллою прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Будинок олігарха, співвласника та голови наглядової ради російського аеропорту "Домодєдово" Валерія Когана знаходиться на середземноморському узбережжі в Кейсарії та є найдорожчим палацом в країні. Про це повідомляє ТСН з посиланням на сайт Sotheby's.

Стиль цього будинку – циганське бароко, у ньому переважає золотий колір, ліпнина із золота в 14 каратів, мозаїка з рідкісних сортів мармуру та оніксу. На території маєтку є сад з фонтанами та скульптурами, багато арок. Є також SPA-салон, тенісний корт, басейн, окремі будівлі для гостей і прислуги. Для цього палацу побудували свою автономну електростанцію.

У самому будинку 4 спальні, 5 ванних кімнат і додатково – два туалети, кімната для вин, більярдний зал, домашній кінотеатр, бібліотека, ліфт, кілька гардеробних, джакузі, басейн. Вартість цього будинку – понад 250 мільйонів доларів.

Фото: sothebysrealty

Валерій Коган народився в 1951 році в місті Жданові (нині – Маріуполь). У 1990-х роках зайнявся бізнесом. Особняк в Кейсарії почав будує у 2012 році. На цей момент входить в список 50 найбагатших людей в Росії. Розкішний особняк, який він виставив на продаж – не єдине його нерухоме майно в Ізраїлі.

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