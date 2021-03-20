В Израиле откопали древнейшую христианскую реликвию: уникальная находка (фото)

В Израиле ученые нашли десятки кусочков пергамента с надписями на греческом, а также словом "бог" на иврите. Археологи предполагают, что имеют дело с одной из древнейших библий. Рядом с важнейшей христианской реликвией обнаружили другие артефакты, в том числе скелет ребенка.

Археологи отмечают, что свиток принадлежал еврейским повстанцам, спрятавшимся в пустыне после неудачного мятежа против Римской империи во II веке. На кусках пергамента написаны стихи из книг пророков Захарии и Наума, которые входят в Книгу Двенадцати малых пророков.

Находка была сделана во время археологической операции по сохранению пещер от разграбления и осквернения. Директор Израильского управления древностями Израэль Хассон назвал находку "невероятно ценной для человечества".

Древнейшая библия (фото: AP Photo/Sebastian Scheiner)

Вместе с фрагментами библии был найден скелет ребенка и клад монет возрастом около 6 тысяч лет. Также в одной из пещер была найдена уцелевшая большая корзина, которой, по предварительным оценкам, более 10,5 тысяч лет.

Как пишет Jerusalem Post, на бронзовых монетах изображена пальма. Вероятно, изображение является символом независимости повстанцев против Римской империи, ведь согласно исследованиям, пальма символизировала Иудею.

Древние монеты, найденные в одной из пещер (фото: AP Photo/Sebastian Scheiner)

Пещера в Иудейской пустыне расположена примерно в 80 метрах под вершиной горы. Пещера почти недоступна для людей, к ней можно добраться только спускаясь на специальном оборудовании сверху.