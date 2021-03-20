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В Ізраїлі знайшли найдавнішу християнську реліквію: унікальна знахідка (фото)

Новость на русском → Ізраїль , Субота 20 березня 2021 22:28
В Ізраїлі знайшли найдавнішу християнську реліквію: унікальна знахідка (фото) Археологи знайшли біблію віком 2 тисячі років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В Ізраїлі вчені знайшли десятки шматочків пергаменту з написами грецькою, а також словом "бог" на івриті. Археологи припускають, що мають справу з однією з найдавніших біблій. Поряд з найважливішою християнською реліквією виявили інші артефакти, в тому числі скелет дитини.

Про це повідомляє BBC.

Археологи відзначають, що сувій належав єврейським повстанцям, схованим в пустелі після невдалого заколоту проти Римської імперії в II столітті. На шматках пергаменту написані вірші з книг пророків Захарії і Наума, які входять до Книги Дванадцяти малих пророків.

Знахідка була зроблена під час археологічної операції по збереженню печер від розграбування та осквернення. Директор Ізраїльського управління старожитностями Ізраель Хассон назвав знахідку "неймовірно цінною для людства".

В Ізраїлі знайшли найдавнішу християнську реліквію: унікальна знахідка (фото)

Найдавніша біблія (фото: AP Photo/Sebastian Scheiner)

Разом з фрагментами біблії був знайдений скелет дитини та скарб монет віком близько 6 тисяч років. Також в одній з печер було знайдено вцілілу велику корзину, якій, за попередніми оцінками, понад 10,5 тисяч років.

Як пише Jerusalem Post, на бронзових монетах зображено пальму. Ймовірно, зображення є символом незалежності повстанців проти Римської імперії, адже згідно з дослідженнями, пальма символізувала Юдею.

В Ізраїлі знайшли найдавнішу християнську реліквію: унікальна знахідка (фото)

Стародавні монети, знайдені в одній з печер (фото: AP Photo/Sebastian Scheiner)

Печера в Іудейській пустелі розташована приблизно в 80 метрах під вершиною гори. Печера майже недоступна для людей, бо до неї можна добратися тільки спускаючись на спеціальному обладнанні зверху.

Нагадаємо, в Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти.

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