В Израиле археологи обнаружили дом возрастом 2,8 тысячи лет: раскрыт "секрет" его владельцев

Эксперты Израильского управления древностей назвали этот дом "уникальным открытием", охватывающим несколько разных эпох. Дом занимает площадь около 30 на 40 метров.

По словам специалистов, фермерские дома в тот период служили своего рода небольшими поселениями, жители которых участвовали в переработке сельскохозяйственных продуктов.

Археологи в Израиле нашли дом возрастом 2,8 тысячи лет (фото: facebook.com/AntiquitiesIL)

Археологи обнаружили очень много винных прессов, то указывает на то, что виноделие было важнейшей отраслью сельского хозяйства в регионе. Древние жители также занимались выращиванием зерновых культур.

Фермерский дом использовался затем на протяжении шестого века до нашей эры, время, также известное как Время возвращения на Сион. Эта библейская эпоха относится к евреям, возвращающимся на Святую Землю после вавилонского изгнания.

Археологи в Израиле нашли дом возрастом 2,8 тысячи лет (фото: facebook.com/AntiquitiesIL)

В 538 году до нашей эры персидский царь Кир, который сам завоевал Нововавилонскую империю, издал указ, разрешивший примерно 50 000 евреев вернуться на родину.

Затем фермерский дом использовался в эллинистический период, о чем свидетельствуют древние монеты, обнаруженные на этом месте. Этот период начался с приходом одного из величайших полководцев Александра Македонского.