В Израиле археологи обнаружили дом возрастом 2,8 тысячи лет: раскрыт "секрет" его владельцев

В Израиле археологи раскопали остатки древнего фермерского дома, где выращивались злаки за 800 лет до рождения Христа. Невероятное открытие было сделано в городе Рош-ха-Аин, который находится в Центральном округе.
Об этом сообщает Express.
Эксперты Израильского управления древностей назвали этот дом "уникальным открытием", охватывающим несколько разных эпох. Дом занимает площадь около 30 на 40 метров.
По словам специалистов, фермерские дома в тот период служили своего рода небольшими поселениями, жители которых участвовали в переработке сельскохозяйственных продуктов.
Археологи в Израиле нашли дом возрастом 2,8 тысячи лет (фото: facebook.com/AntiquitiesIL)
Археологи обнаружили очень много винных прессов, то указывает на то, что виноделие было важнейшей отраслью сельского хозяйства в регионе. Древние жители также занимались выращиванием зерновых культур.
Фермерский дом использовался затем на протяжении шестого века до нашей эры, время, также известное как Время возвращения на Сион. Эта библейская эпоха относится к евреям, возвращающимся на Святую Землю после вавилонского изгнания.
Археологи в Израиле нашли дом возрастом 2,8 тысячи лет (фото: facebook.com/AntiquitiesIL)
В 538 году до нашей эры персидский царь Кир, который сам завоевал Нововавилонскую империю, издал указ, разрешивший примерно 50 000 евреев вернуться на родину.
Затем фермерский дом использовался в эллинистический период, о чем свидетельствуют древние монеты, обнаруженные на этом месте. Этот период начался с приходом одного из величайших полководцев Александра Македонского.
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