В Ізраїлі археологи виявили будинок віком 2,8 тисячі років: розкрито "секрет" його власників

Експерти Ізраїльського управління старожитностей назвали цей будинок "унікальним відкриттям", що охоплює кілька різних епох. Будинок займає площу близько 30 на 40 метрів.

За словами фахівців, фермерські будинки в той період служили свого роду невеликими поселеннями, жителі яких брали участь у перероблюванні сільськогосподарських продуктів.

В Ізраїлі археологи знайшли будинок віком 2,8 тисячі років (фото: facebook.com/AntiquitiesIL)

Археологи виявили дуже багато винних пресів, що вказує на те, що виноробство було найважливішою галуззю сільського господарства в регіоні. Стародавні жителі також займалися вирощуванням зернових культур.

Фермерський будинок використовувався потім протягом шостого століття до нашої ери, час, також відомий як Час повернення на Сіон. Ця біблійна епоха відноситься до євреїв, які повертаються на Святу Землю після вавилонського вигнання.

В Ізраїлі археологи знайшли будинок віком 2,8 тисячі років (фото: facebook.com/AntiquitiesIL)

У 538 році до нашої ери перський цар Кір, який сам завоював Нововавилонську імперію, видав указ, який дозволив приблизно 50 000 євреїв повернутися на батьківщину.

Потім фермерський будинок використовувався в елліністичний період, про що свідчать стародавні монети, виявлені на цьому місці. Цей період розпочався з приходом одного з найвидатніших полководців Олександра Македонського.