Изображал пешехода: в Сумах словили пьяного в хлам водителя (видео)

Ані спринт, ані вдавання із себе пішохода не допомогло сп’янілому водієві уникнути адміністративної відповідальності ВІДЕО: http://bit.ly/2XcjTr1 Нещодавно патрулюючи вулицю Білопільський шлях, екіпаж патрульних виявив транспортний засіб Mitsubishi Pajero Sport, який рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. Зупинивши транспортний засіб, за кермом вартові порядку виявили 54-річного водія, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні повідомили йому причину зупинки та суть вчиненого ним правопорушення, з чим громадянин повністю погодився. Однак, щойно поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння, то його настрій, як підмінили. Чоловік почав агресивно себе поводити, погрожувати своїм адвокатом та вдавати із себе пішохода. Кульмінацією його поведінки став спринт із місця зупинки. Фізична підготовка патрульних виявилася значно кращою, тож вони наздогнали та зупинили водія. У присутності двох свідків громадянин відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Вартові порядку оформили на нього адміністративні матеріали за ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння особою, яка керує з явними ознаками сп’яніння) КУпАП та ч. 2 ст. 122 (порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП. #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціясумськоїобласті #служититазахищати #police #patrolpolice #patrolpoliceua