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Зображував пішохода: у Сумах зловили п'яного в мотлох водія (відео)

STYLERЖиття    14.11.2019 - 11:51
Зображував пішохода: у Сумах зловили п'яного в мотлох водія (відео)
У Сумах п'яний чоловік прикидався пішоходом (Колаж РБК-Україна)

У Сумах патрульні зупинили п'яного як чіп водія

У Сумах поліція зупинила водія авто, який рухався без включених фар в темний час доби. За кермом Mitsubishi Pajero Sport виявився 54-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння.

Патрульні повідомили йому причину зупинки та суть вчиненого ним правопорушення, з чим водій повністю погодився. Однак, як тільки поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння, настрій чоловіка змінився.

Водій почав агресивно поводитися, погрожувати своїм адвокатом і прикидатися пішоходом. Кульмінацією його поведінки став спринт з місця зупинки. Фізична підготовка патрульних виявилася значно краще, тому вони наздогнали і зупинили водія.

Ані спринт, ані вдавання із собі пішохода не допомогло сп'янілому водієві уникнути адміністративної відповідальності

Ані спринт, ані вдавання із собі пішохода не допомогло сп'янілому водієві уникнути адміністративної відповідальності ВІДЕО: http://bit.ly/2XcjTr1 Нещодавно патрулюючи вулицю Білопільський шлях, екіпаж патрульних виявивши транспортний засіб Mitsubishi Pajero Sport, який рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. Зупинивши транспортний засіб, за кермом вартові порядку виявили 54-річного водія, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні повідомили йому причину зупинки та суть вчиненого ним правопорушення, з чим громадянин повністю погодився. Однак, щойно поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння, то його настрій, як підмінили. Чоловік почав агресивно себе поводити, погрожувати своїм адвокатом та вдавати із себе пішохода. Кульмінацією його поведінки ставши спринт із місця зупинки. Фізична підготовка патрульних не значно кращою, тож вони наздогнали та зупинили водія. У присутності двох свідків громадянин відмовився проходити огляд на стан сп'яніння. Вартові порядку оформили на нього адміністративні матеріали за ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння особою, яка керує з явними ознаками сп'яніння) КУпАП та ч. 2 ст. 122 (порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП. #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціясумськоїобласті #служититазахищати #police #patrolpolice #patrolpoliceua

Опубліковано Патрульна поліція Сумської області Середа, 13 листопада 2019 р.

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