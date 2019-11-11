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Под Сумами внезапно умер 12-летний ребенок: первые подробности трагедии

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 18:54
Под Сумами внезапно умер 12-летний ребенок: первые подробности трагедии
В Сумской области внезапно умер ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Мальчик накануне был абсолютно здоров и скончался дома, во сне

В городе Шостка Сумской области погиб 12-летний мальчик. Вечером ребенок отправился спать, а ночью мама обнаружила его без признаков жизни. Детали трагедии сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

12-летний мальчик скончался ночью на понедельник, 11 ноября. Как рассказала мама ребенка, вечером он пожаловался на плохое самочувствие, она помогла ему лечь спать, а ночью нашла его мертвым.

"О смерти 12-летнего мальчика в полицию сообщил фельдшер бригады "скорой помощи". По его словам, ребенок умер до приезда медиков. По указанному адресу немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперт", - сказано в сообщении полиции.

Выяснилось, что накануне трагедии, мальчик до вечера гулял с друзьями на улице. Когда он вернулся домой, то пожаловался матери на плохое самочувствие. Она помогла ему лечь в кровать, а ночью, когда зашла проверить – обнаружила, что сын не дышит.

На месте происшествия работают специалисты ГУ Национальной полиции в Сумской области, а также специалисты криминалистической лаборатории.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка). Проводится досудебное расследование, в рамках которого следователи устанавливают поминутно передвижение ребенка по городу, опрашивают всех свидетелей и выясняют все обстоятельства, которые могли бы привести к смерти ребенка. Выясняется причина смерти.

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