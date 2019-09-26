Изнасилование водителем BlaBlaCar: всплыли шокирующие данные о таксисте

Таксист BlaBlaCar Анександр Андриенко, которого недавно обвинила в изнасиловании пассажирка, оказался жителем Владивостока, который изредка наведывается в Украину. Кроме того выяснились некоторые скандальные детали о его пагубных привычках.

Напомним, в конце августа молодая девушка Ольга договорилась с водителем о поездке из Одессы в Черкассы. По дороге Андриенко выпил водки, завез девушку в лес и почти час измывался над ней. А по дороге рассказывал ей, что он "посланник Божий", и Ольга должна "нарожать козаков".

Тем не менее, 51-летнему водителю такси до сих пор не объявили о подозрении. А суд отказался наложить арест на вещи, найденные в его авто. В его Subaru обнаружили 36 презервативов, интимный гель-смазку, а также таблетки белого и красного цвета без названий. Стоит отметить, что именно после кофе, которым угостил Ольгу таксист, ей стало плохо - она почувствовала усталость и сонливость.

В правоохранительных органах говорят, что у них до сих пор нет доказательной базы для предъявления обвинений. Сам Андриенко отказывался давать комментарии журналистам и требовал за интервью деньги, говоря, что будет разговаривать только с "первым каналом".

Недавно же выяснилось, что телефон таксиста находится вне зоны доступа. Существует вероятность, что он уже покинул Украину. В селе Ковтуны Золотоношского района Черкасской области, где похоронена мать Андриенко, рассказали, что он давно живет во Владивостоке, а в Украину приезжает на Пасху, а в этом году приехал еще и осенью, пишет УНИАН.

Такист BlaBlaCar Александр Андриенко (фото: УНИАН)

Жители Ковтунов рассказали, что он профинансировал строительство небольшого храма в селе. Но использовал церковь не по назначению - имея дубликат ключей, часто привозил туда двух-трех девушек легкого поведения и устраивал пьяные оргии прямо в стенах храма.

Кроме того, в свой последний приезд он устроил в сели небывалый переполох.

"Обычно он на машине приезжает из Золотоноши, а в этот раз пришел пешком с посохом. Всех вытолкал из церкви. А кто у нас на службу ходит? Бабушки. Потом кричал нашему священнику: "Снимай рясу, драться будем". Говорил, что он "Антихрист", что "пробил час". Кончилось тем, что сгреб в охапку свечи и убежал", - рассказали местные.

А на одну из служб приехал с девушкой, которую хлопал по ягодицам, обращаясь к батюшке: "Посмотри, какая у меня невеста". Жители села говорят, что у Андриенко две проблемы - алкоголь и женщины.