В Черкассах водитель BlaBlaCar изнасиловал девушку: полиция пытается "съехать"

В Черкассах водитель BlaBlaCar изнасиловал девушку (коллаж РБК-Украина)

Девушка предоставила полиции все доказательства, но "копы" не наказывают виновного водителя BlaBlaCar по заслугам

Водитель BlaBlaCar изнасиловал девушку, которая возвращалась домой в Черкассы из Одессы. Об этом сообщила ее подруга Анастасия Липинская на своей Facebook-страничке. По словам подруги изнасилованной девушки, это произошло 30 сентября. Водителем автомобиля был 51-летний Андриенко Александр Степанович. Он угостил девушку кофе, после которого она начала резко засыпать. Черкащанка почувствовала неладное и сообщила своему парню в смс, что водитель ей что-то подсыпал. Также она сбрасывала любимому геолокацию.

Водитель не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, отвез ее в лес и изнасиловал. Андриенко начал запугивать девушку, чтобы она не пыталась обратиться в полицию, мол, у него там связи и ему ничего за это не будет.

По словам подруги жертвы изнасилования, полиция бездействует даже после всех предоставленных девушкой доказательств.

"По возвращению в Черкассы подруга обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Она предоставила правоохранителям всю информацию о насильника и доказательства преступления, подруга назвала полное имя преступника; предоставила его фотографию и номер телефона; сообщила марку и номер машины, на которой они ехали. Однако в полиции отказались искать Александра Андриенко и пытались "съехать" с ее дела", - написала Анастасия.

Скриншот поста (facebook.com/moon.dreary)

Изнасилованная девушка ежедневно приходила и продолжает приходить в отделение, однако полицейские не дают девушке доступ к ее делу и не оглашают результаты судмедэкспертизы.

"Чего ты приперлась в отделение?" - спрашивал у потерпевшей следователь. Сейчас следователь вне города и не выходит на связь!" - рассказала подруга девушки.

Андриенко Александр до сих пор на свободе и остается ненаказанным. По анонимной информации, сейчас он находится в Золотоноше.

Фото: Андриенко Александр (facebook.com/moon.dreary)

Также Анастасия опубликовала скриншоты переписки между ее подругой в пути и ее парнем. В смс она писала любимому, что ей плохо и ее клонит в сон, а водитель ведет себя нагло и странно. Потом она сообщила ему, что ее изнасиловали.

Скриншоты переписки (facebook.com/moon.dreary)

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