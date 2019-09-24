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Мама продала меня мужику за $500: Деми Мур шокировала признанием

STYLERПерсоны    24.09.2019 - 21:43
Мама продала меня мужику за $500: Деми Мур шокировала признанием
Деми Мур рассказала об изнасиловании - мать продала 15-летнюю актрису за 500 долларов (фото: Getty Images)

Американская актриса призналась, что в 15-летнем возрасте она подверглась надругательству

Деми Мур - легенда голливудского кино, которая недавно выпустила автобиографическую книгу "Наизнанку". В мемуарах она рассказала о наркотической зависимости, групповом сексе с Эштоном Катчером, сложных отношениях с детьми и депрессии, после которой она похудела до 42 килограмм. Однако самым шокирующим рассказом было откровение об изнасиловании. Деми Мур рассказала, что собственная мать продала ее в 15-летнем возрасте мужчине за 500 долларов, сообщает The Guardian.

О том, что по вине собственной матери будущая знаменитость пережила страшную психологическую травму, она подробно рассказала на программе "Доброе утро, Америка". Голливудская звезда призналась журналистке Дайане Сойер, что в 15 лет была изнасилована старшим мужчиной в своем же доме. При чем, по ее словам, на это дала согласие ее собственная мать Вирджиния Кинг. Инцидент произошел в родительском доме, от которого у насильника были ключи. После случившегося мужчина спросил у девушки, какого это — быть проданной собственной матерью за 500 долларов.

"Это было не только изнасилование, но и ужасное предательство со стороны матери", — написала актриса в мемуарах.

Мама продала меня мужику за $500: Деми Мур шокировала признанием

Деми Мур рассказала об изнасиловании - мать продала 15-летнюю актрису за 500 долларов (фото: Getty Images)

Актриса отметила, что до сих пор старается не верить в плохие побуждения матери.

"В глубине души, конечно, я надеюсь, что это ложь. Не думаю, что это была сделка в прямом смысле слова, но она дала ему ключи и подвергла меня опасности", — призналась Деми.

Стоит отметить, что заявление насильника могло быть вполне реальным, так как мать Деми Мур страдала от алкогольной зависимости и неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. Когда Деми было 12, она впервые вытаскивала руками изо рта матери таблетки, позже это повторялось вновь и вновь. Также Вирджиния часто брала с собой юную дочь в бары, чтобы мужчины обращали на них внимание.

Напомним, что ранее Деми Мур появилась перед поклонниками без зубов.

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Новости Украины изнасилованиеДеми Мур
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