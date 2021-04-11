Как изменится курс доллара в случае введения всеукраинского локдауна: прогноз экспертов

Какие факторы могут повлиять на изменение курса

По данным Александра Охрименко, главным фактором, влияющим на то, что гривна пока стабильна, остается обострение эпидемиологической ситуации.

"Причина того, что гривна в условиях малоактивной экономики Украины пока держится – слабый спрос на валюту на межбанковском рынке. На наличном рынке также предложение выше спроса, украинцы, как и в марте, сдают в апреле валюту, а не покупают", – анализирует Александр Охрименко.

По мнению Шевчишина спрос на валюту постепенно повышается, так как покупатели, на фоне растущих рисков обострения конфликта на Донбассе наращивают свою активность.

"Перевес покупателей обеспечивают нерезиденты, которые на фоне нарастания риска эскалации военных действий выходят в доллар, чтобы в любой момент вывести свои инвестиции. Только за последнюю неделю нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на более чем 2,5 млрд гривен (около 2%). Более того, нерезиденты в любой момент могут еще больше нарастить покупку валюты, что делает гривну заложником ситуации", – констатирует эксперт.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты в своих прогнозах на следующую неделю разделились в прогнозах. По мнению Орхименко, коридор 27,8-28 грн/доллар будет наблюдаться на следующей неделе однозначно. Но при этом курс будет ежедневно меняться.

Олег Пендзин говорит, что к концу недели нас ожидает ослабление курса гривны выше 28 грн/доллар. Одна из причин – провальный аукцион Минфина, на котором ему не удалось перекредитоваться для погашения предыдущих выпусков ОВГЗ. Поэтому спрос на валюту на межбанке вырастет, чем воспользуются ее продавцы – экспортеры. По мнению эксперта, курс пойдет вверх как на безналичном, так и на наличном рынке.

Самый пессимистичный прогноз у Андрея Шевчишина. Эксперт напомнил о заявлении НБУ о том, что "регулятор не будет сдерживать курс", фактически подтвердившем возможность больших курсовых колебаний. Гривна может провалить на межбанке отметку 28 и двинуться выше.