Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 12 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 27,9094 гривен за 1 доллар (-0,0674 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет: 27,9768 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)