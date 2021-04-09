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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 12 апреля

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 16:26
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 12 апреля Фото: курс доллара снижается после роста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 27,9094 гривен за 1 доллар (-0,0674 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет: 27,9768 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 12 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 12 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,19 гривен за евро.

Прогноз

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.

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