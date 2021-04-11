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Биткойн снова превысил отметку 60 тысяч долларов

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 09:21
Биткойн снова превысил отметку 60 тысяч долларов Фото: биткойн снова торгуется на рекордных отметках (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Криптовалюта биткойн в очередной раз превысила отметку 60 тысяч долларов. Курс растет на новостях о возможном сокращении предложения.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что биткойн поднялся выше 60 000 долларов и приблизился к рекордным максимумам в эти выходные. При этом в субботу, 10 апреля, криптовалюта достигла отметки в 61 222,22 доллара, что является самым высоким показателем почти за месяц. Но на утро воскресенье курс откатился ниже 60 000 долларов.

Отметим, биткойн впервые взял эту планку 13 марта, достигнув рекордной отметки в 61 781,83 доллара на бирже Bitstamp. Это произошло сразу после того, как президент США Джо Байден подписал пакет помощи экономики на 1,9 трлн долларов.

При этом аналитики полагают, что за последние пару недель инвесторы обратили свое внимание на фондовые рынки и другие криптовалюты. В результате чего биткойн фактически "бездействовал" на уровне 50 000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск шуточным твитом резко поднял курс криптовалюты Dogecoin.

Также стало известно, что PayPal запускает расчеты криптовалютами.

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