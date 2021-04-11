Як зміниться курс долару в разі введення всеукраїнського локдауну: прогноз експертів

Які фактори можуть вплинути на зміну курсу

За даними Олександра Охріменка, головним чинником, що впливає на те, що гривня поки що стабільна, залишається загострення епідеміологічної ситуації.

"Причина того, що гривня в умовах малоактивної економіки України поки тримається – слабкий попит на валюту на міжбанківському ринку. На готівковому ринку також пропозиція вище попиту, українці, як і в березні, здають у квітні валюту, а не купують", – аналізує Олександр Охріменко.

На думку Шевчишина попит на валюту поступово підвищується, оскільки покупці, на тлі зростаючих ризиків загострення конфлікту на Донбасі нарощують свою активність.

"Перевагу покупців забезпечують нерезиденти, які на тлі наростання ризику ескалації військових дій виходять в долар, щоб у будь-який момент вивести свої інвестиції. Тільки за останній тиждень нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на більш ніж 2,5 млрд гривень (близько 2%). Більш того, нерезиденти в будь-який момент можуть ще більше наростити купівлю валюти, що робить гривню заручником ситуації", – констатує експерт.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти у своїх прогнозах на наступний тиждень розділилися в прогнозах. На думку Орхименко, коридор 27,8-28 грн/долар буде спостерігатися на наступному тижні однозначно. Але при цьому курс буде змінюватися щодня.

Олег Пендзин каже, що до кінця тижня нас чекає ослаблення курсу гривні вище 28 грн/долар. Одна з причин – провальний аукціон Мінфіну, на якому йому не вдалося перекредитуватися для погашення попередніх випусків ОВДП. ому попит на валюту на міжбанку виросте, чим скористаються її продавці – експортери. На думку експерта, курс піде вгору як на безготівковому, так і на готівковому ринку

Найпесимістичніший прогноз в Андрія Шевчишина. Експерт нагадав про заяву НБУ про те, що регулятор не буде стримувати курс", фактично підтвердивши можливість великих курсових коливань. Гривня може провалити на міжбанку позначку 28 і рушити вище