Метро в Украине: как изменилась "подземка" за 30 лет Независимости

С момента провозглашения независимости Украины в 1991 году изменилось многое, включая один из самых популярных видов общественного транспорта - метрополитен. За 30 лет были переименованы некоторые станции, построены новые, украинцам показали новые вагоны метро, появились современные турникеты, методы оплаты и т.д.

К 30-летию Дня Независимости Украины Styler решил рассказать, как изменилась подземка за последние три десятка лет.

Когда появилось метро

Нужно сказать, что впервые метро в Украине появилось 6 ноября 1960 года в Киеве. Тогда были открыты первые станции: "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Университет" и "Вокзальная".

В то время это был третий в СССР метрополитен после Москвы (1935) и Ленинграда (1955). Отметим, что первое в мире метро было запущено в Лондоне в 1836 году.

Поезд метро на станции "Днепр" в 1960 году (фото: metro.kiev.ua)

Первый день работы метро в Киеве. Машинист Виноградов И. А. (фото: metro.kiev.ua)

В Харькове метро начало работать 23 августа 1975 года.

В Днепре находится самая молодая и самая маленькая подземка в Украине. Там линию метро открыли в 1995 году.

Стоит отметить, что в Донецке также планировали открыть метро. Это должно было произойти в 2005 году, но потом сроки перенесли на 2011 год. В итоге метро так и не открылось.

Киевский метрополитен

На момент провозглашения Независимости Украины в Киеве "зеленая" ветка метро была еще на этапе строительства.

Схема метро Киева 1991 года (фото: tov-tob.livejournal.com)

Открытие новых станций

В 1991 году открылись станции метро "Дружбы народов" и "Выдубичи".

В 1992 году построили станции "Славутич" и "Осокорки".

В 1994 году открылись станции "Позняки" и "Харьковская".

В 1996 году открылась станция "Лукьяновская".

В 1997 году начала работать станция "Печерская".

В 2000 году открыли станцию "Дорогожичи".

В 2003 году открыли станции "Академгородок" и "Житомирская".

В 2004 году была открыта станция "Сырец".

В 2005 году открыли станцию "Бориспольская" и второй выход на станции "Лесная".

В 2006 году открылась станция "Вырлица" и второй выход на станции "Дарница".

В 2008 году начала работать станция "Красный хутор".

В 2010 году открылись станции "Демиевская", "Голосеевская" и "Васильковская".

В 2011 году открыли станцию "Выставочный центр".

В 2012 году начала работать станция "Иподром".

В 2013 году открылась станция "Теремки".

Какие станции откроют

В 2021 году запланировано открытие станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" на "зеленой" ветке. Они должны открыться в декабре.

Также в проекте есть станция "Виноградарь", она будет находиться рядом с ТРЦ Retroville. Ее открытие ожидается после 2021 года.

Переименование станций

В 1993 году были переименованы следующие станции:

"Ленинская" в "Театральная";

"Комсомольская" в "Черниговская";

"Пионерская" в "Лесная";

"Октябрьская" в "Берестейская";

"Завод "Большевик" в "Шулявская";

"Святошино" в "Святошин";

"Проспект Корнейчука" в "Оболонь";

"Площадь Октябрьской революции" в "Майдан Незалежности";

"Красноармейская" в "Дворец "Украина";

"Дзержинская" в "Лыбидская";

"Мечникова" в "Кловская".

В 2018 году станцию "Петровка" переименовали в "Почайна". В этом году также переименовали Куреневско-Красноармейскую линию в Оболонско-Теремковскую.

Новшества в подземке

С 2017 года на некоторых станциях метро можно было расплачиваться за проезд банковскими картами, смартфонами и устройствами с NFC. При этом Киев стал 5-м городом в мире, где начал работать такой метод оплаты на турникетах.

Позже такие терминалы оплаты установили на всех станциях метро. Также была проведена замена старых турникетов на новые. Добавили возможность пользоваться электронным билетом.

На станциях начал появляться Wi-Fi и сеть 4G.

В начале весны 2021 года на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы.

Дефибриллятор на станции метро (фото: metro.kiev.ua)

Новы вагоны

В метро Киева появится 50 новых вагонов. Для этого уже 50 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития. Новые вагоны будут использоваться на "зеленой" ветке метро.

При этом 25 из 50 новых вагонов будут со сквозным проходом. Планируется что вагоны будут запущены сразу после открытия станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Примерно так могут выглядеть новые вагоны в метро Киева (фото: pexels.com)

Интересные факты

С августа 1990 года объявления станций стали делаться на украинском языке.

С 2012 года, во время Евро 2012 к объявлениям станций на украинском языке добавили еще и английский, чтобы футбольным болельщикам было легче ориентироваться. Это так понравилось местным жителям, что они попросили после футбольного турнира не убирать английский язык.

Харьковский метрополитен

В 1991 году в Харькове было две ветки метро и строилась третья.

Схема метро Харькова 1992 года из газеты "Вечерний Харьков" (фото: mirmetro.net)

Открытие новых станций

В 1995 году в городе открыли сразу 5 станций метро: "Научная", "Госпром", "Архитектора Бекетова", "Площадь восстания", "Метростроителей".

В 2004 году отрыли станции "23 Августа" и "Ботанический сад".

В 2010 году начала работать станция "Алексеевская".

В 2016 году была открыта станция "Победа".

Какие станции откроют

В 2022 году планируется открытие станций "Державинская" и "Одесская" на "зеленой" ветке метро.

Переименование станций

В 1994 году переименовали станцию "Комсомольская" в "Маршала Жукова".

В 1995 году была переименована станция "Улица Свердлова" в "Холодную гору".

В 2000 году переименовали станцию "Метростроителей" в "Метростроителей имени Ващенко".

В 2003 году станция "Барабашова" переименована в "Академика Барабашова".

В 2004 году переименовали станцию "Индустриальная" в "Имени А.С. Масельского".

В 2015 году станцию "Советская" переименовали в "Площадь Конституции".

В 2016 году произошло массовое переименование станций:

"Маршала Жукова" в "Дворец спорта";

"Советской армии" в "Армейская";

"Пролетарская" в "Индустриальная";

"Метростроителей имени Г.И. Ващенко" в "Метростроителей";

"Площадь Восстания" в "Защитников Украины".

В 2019 году станцию "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

Новшества в метро

В 2015 году на станциях начал появляться Wi-Fi. Через три года в Харьковском метрополитене заработала 4G-связь.

В 2020 году на станциях метро начала работать система оплаты проезда банковскими картами, смартфонами и устройствами с NFC.

Новые вагоны

В 2020 году китайская машиностроительная корпорация CRRC показала вагоны, которые планирует поставить Харьковскому метрополитену. Всего должно быть 40 вагонов.

Новые вагоны от компании CRRC для харьковского метро (фото: cfts.org.ua)

Днепровский метрополитен

В Днепре метро появилось уже когда Украина была независимой страной.

В 1995 году были открыты станции "Коммунаровская", "Проспект Свободы", "Заводская", "Металлургов", "Метростроителей", "Вокзальная".

Схема Днепровского метро из календарика 1996 года (фото: mirmetro.net)

Какие станции откроют

В 2023 году в городе планируют открыть еще три станции метро: "Театральная", "Центральная", "Исторический Музей".

Переименование станций

В 2015 году станцию "Коммунаровская" переименовали в "Покровскую".

Новшества

В 2016 году в Днепровском метрополитене начали подключать Wi-Fi. В конце 2019 года на станциях появилась связь 3G/4G.

С сентября 2020 года жители и гости города могут осуществлять оплату за проезд с помощью банковских карт, смартфонов и других устройств с NFC.

Новые вагоны

Сейчас в Днепре есть 45 пассажирских вагонов метро. Все они были выпущены в год открытия подземки - в 1995 году. На линии курсируют поезда из трех вагонов.

С открытием новых станций власти города задумались о покупке новых составов. Речь идет о составах из четырех вагонов производства китайской компании CRRC. Сборка основных узлов и агрегатов осуществляется в Турции.

Новые вагоны компании CRRC, которые хотят купить для Днепра (фото: gorod.dp.ua)