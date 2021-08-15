Метро в Україні: як змінилася "підземка" за 30 років Незалежності

З моменту проголошення незалежності України в 1991 році змінилося багато, включаючи один з найпопулярніших видів громадського транспорту - метрополітен. За 30 років були перейменовані деякі станції, побудовані нові, українцям показали нові вагони метро, з'явилися сучасні турнікети, методи оплати і т. д.

До 30-річчя Дня Незалежності України Styler вирішив розповісти, як змінилася підземка за останні три десятки років.

Коли з'явилося метро

Варто сказати, що вперше метро в Україні з'явилося 6 листопада 1960 року в Києві. Тоді були відкриті перші станції: "Дніпро", "Арсенальна", "Хрещатик", "Університет" і "Вокзальна".

У той час це був третій в СРСР метрополітен після Москви (1935) і Ленінграда (1955). Відзначимо, що перше у світі метро було запущено в Лондоні в 1836 році.

Поїзд метро на станції "Дніпро "в 1960 році (фото: metro.kiev.ua)

Перший день роботи метро в Києві. Машиніст Виноградов і. А. (фото: metro.kiev.ua)

У Харкові метро почало працювати 23 серпня 1975 року.

У Дніпрі знаходиться наймолодша і сама маленька підземка в Україні. Там лінію метро відкрили в 1995 році.

Варто зазначити, що в Донецьку також планували відкрити метро. Це повинно було відбутися у 2005 році, але потім терміни перенесли на 2011 рік. У підсумку метро так і не відкрилося.

Київський метрополітен

На момент проголошення незалежності України в Києві "зелена" гілка метро була ще на етапі будівництва.

Схема метро Києва 1991 року (фото: tov-tob.livejournal.com)

Відкриття нових станцій

У 1991 році відкрилися станції метро "Дружби народів" і "Видубичі".

У 1992 році збудували станції "Славутич" та "Осокорки".

У 1994 році відкрилися станції "Позняки "та"Харківська".

У 1996 році відкрилася станція "Лук'янівська".

У 1997 році почала працювати станція "Печерська".

У 2000 році відкрили станцію "Дорогожичі".

У 2003 році відкрили станції "Академмістечко" та "Житомирська".

У 2004 році була відкрита станція "Сирець".

У 2005 році відкрили станцію "Бориспільська" і другий вихід на станції "Лісова".

У 2006 році відкрилася станція "Вирлиця" і другий вихід на станції "Дарниця".

У 2008 році почала працювати станція "Червоний хутір".

У 2010 році відкрилися станції "Деміївська", "Голосіївська" та "Васильківська".

У 2011 році відкрили станцію "Виставковий центр".

У 2012 році почала працювати станція "Іподром".

У 2013 році відкрилася станція "Теремки".

Які станції відкриють

У 2021 році заплановано відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" на "зеленій" гілці. Вони повинні відкритися в грудні.

Також у проєкті є станція "Виноградар", вона буде знаходитися поруч з ТРЦ Retroville. Її відкриття очікується після 2021 року.

Перейменування станцій

У 1993 році були перейменовані наступні станції:

"Ленінська" на "Театральна";

"Комсомольська" на "Чернігівська";

"Піонерська" на "Лісова";

"Жовтнева" на "Берестейська";

"Завод "Більшовик" на "Шулявська";

"Святошино" на "Святошин";

"Проспект Корнійчука" на "Оболонь";

"Площа Жовтневої революції" на "Майдан Незалежності";

"Червоноармійська" на "Палац"Україна";

"Дзержинська" на "Либідська";

"Мечникова" на "Кловська".

У 2018 році станцію "Петрівка" перейменували на "Почайна". Цього року також перейменували Куренівсько-Червоноармійську лінію в Оболонсько-Теремківську.

Нововведення в підземці

З 2017 року на деяких станціях метро можна було розплачуватися за проїзд банківськими картами, смартфонами і пристроями з NFC. При цьому Київ став 5-м містом у світі, де почав працювати такий метод оплати на турнікетах.

Пізніше такі термінали оплати встановили на всіх станціях метро. Також була проведена заміна старих турнікетів на нові. Додали можливість користуватися електронним квитком.

На станціях почав з'являтися Wi-Fi і мережа 4G.

На початку весни 2021 року на платформах 19 станцій метро розмістили дефібрилятори.

Дефібрилятор на станції метро (фото: metro.kiev.ua)

Нові вагони

У метро Києва з'явиться 50 нових вагонів. Для цього вже 50 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Нові вагони використовуватимуться на "зеленій" гілці метро.

При цьому 25 з 50 нових вагонів будуть з наскрізним проходом. Планується що вагони будуть запущені відразу після відкриття станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".

Приблизно так можуть виглядати нові вагони в метро Києва (фото: pexels.com)

Цікаві факти

З серпня 1990 року оголошення станцій стали робитися українською мовою.

З 2012 року, під час Євро 2012 до оголошень станцій українською мовою додали ще й англійську, щоб футбольним уболівальникам було легше орієнтуватися. Це так сподобалося місцевим жителям, що вони попросили після футбольного турніру не прибирати англійську мову.

Харківський метрополітен

У 1991 році в Харкові було дві гілки метро і будувалася третя.

Схема метро Харкова 1992 року з газети "Вечірній Харків" (фото: mirmetro.net)

Відкриття нових станцій

У 1995 році в місті відкрили відразу 5 станцій метро: "Наукова", "Держпром", "Архітектора Бекетова", "Площа Повстання", "Метробудівників".

У 2004 році відрили станції "23 серпня" і "Ботанічний сад".

У 2010 році почала працювати станція "Олексіївська".

У 2016 році була відкрита станція "Перемога".

Які станції відкриють

У 2022 році планується відкриття станцій "Державінська" і "Одеська" на "зеленій" гілці метро.

Перейменування станцій

У 1994 році перейменували станцію "Комсомольська" на "Маршала Жукова".

У 1995 році була перейменована станція "Вулиця Свердлова" на "Холодну гору".

У 2000 році перейменували станцію "Метробудівників" на "Метробудівників імені Ващенка".

У 2003 році станція "Барабашова" перейменована на "Академіка Барабашова".

У 2004 році перейменували станцію "Індустріальна" на "імені О.С. Масельського".

У 2015 році станцію "Радянська" перейменували на "Площу Конституції".

У 2016 році відбулося масове перейменування станцій:

"Маршала Жукова" на "Палац спорту";

"Радянської Армії" на "Армійська";

"Пролетарська" на "Індустріальна";

"Метробудівників імені Ващенка"на "Метробудівників";

"Площа Повстання" на "Захисників України".

У 2019 році станцію "Московський проспект" перейменували в "Турбоатом".

Нововведення в метро

У 2015 році на станціях почав з'являтися Wi-Fi. Через три роки в Харківському метрополітені запрацював 4G-зв'язок.

У 2020 році на станціях метро почала працювати система оплати проїзду банківськими картами, смартфонами і пристроями з NFC.

Нові вагони

У 2020 році китайська машинобудівна корпорація CRRC показала вагони, які планує поставити Харківському метрополітену. Всього має бути 40 вагонів.

Нові вагони від компанії CRRC для харківського метро (фото: cfts.org.ua)

Дніпровський метрополітен

У Дніпрі метро з'явилося вже коли Україна була незалежною країною.

У 1995 році були відкриті станції "Комунарівська", "Проспект Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна".

Схема Дніпровського метро з календарика 1996 року (фото: mirmetro.net)

Які станції відкриють

У 2023 році в місті планують відкрити ще три станції метро: "Театральна", "Центральна", "Історичний Музей".

Перейменування станцій

У 2015 році станцію "Комунарівська" перейменували на "Покровську".

Нововведення

У 2016 році в Дніпровському метрополітені почали підключати Wi-Fi. Наприкінці 2019 року на станціях з'явився зв'язок 3G/4G.

З вересня 2020 року жителі та гості міста можуть здійснювати оплату за проїзд за допомогою банківських карт, смартфонів та інших пристроїв з NFC.

Нові вагони

Зараз у Дніпрі є 45 пасажирських вагонів метро. Всі вони були випущені в рік відкриття підземки - в 1995 році. На лінії курсують потяги з трьох вагонів.

З відкриттям нових станцій влада міста задумалася про покупку нових складів. Йдеться про склади з чотирьох вагонів виробництва китайської компанії CRRC. Збірка основних вузлів і агрегатів здійснюється в Туреччині.

Нові вагони компанії CRRC, які хочуть купити для Дніпра (фото: gorod.dp.ua)