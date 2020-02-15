Як змінилося життя Меган Маркл і принца Гаррі після "Мегсіта"

Меган Маркл, Арчі і принц Гаррі (колаж: РБК-Україна)

У Меган Маркл і принц Гаррі нова закоханість

Меган Маркл і принц Гаррі переживають новий період у відносинах. Після виходу з королівської сім'ї подружжя зняло з себе безліч обов'язків і додаткові фактори стресу. Більше того, відмова від королівських привілеїв чоловіком Меган Маркл означало для неї, що його почуття великі й він готовий на жертви заради неї. Все це посилило відношення екс-герцогів. Про це розповів друг сім'ї.

"Вони очманілі й дуже милі один з одним", - говорить інсайдер.

Гаррі та Меган також насолоджуються цілодобовим проведенням часу зі своїм 9-місячним сином Арчі в Канаді. Гаррі радісно поділився тим, що його син нещодавно вперше побачив сніг і подумав, що це було "страшенно блискуче".

"Арчі – це їх пріоритет. Це дуже важливо піклуватися про нього і ставити сім'ю на перше місце. Він щаслива дитина - він любить сміятися. Арчі й Гаррі так добре проводять час разом. А Меган - чудова мама. Вона дуже піклується про нього. Вони намагаються жити своїм життям як звичайні батьки", - також додав друг сім'ї.

У вільний час подружжя може сидіти вдома або відправитися в піший похід по лісу неподалік.

"Вони справжні домосіди, які люблять розслаблятися з Арчі й собаками", - додає інсайдер.

Принц Гаррі й Арчі в Канаді (фото: sussexroyal)

Пара, яка зв'язала себе узами шлюбу у 2018 році, також хоче провести більше часу в рідному місті Меган, Лос-Анджелесі, цього літа.

"Їм подобається бути в Канаді, але вони також дивляться на будинки в Лос-Анджелесі. Швидше за все, у них будуть будинки і там, і тут", - додав інсайдер.

Крім того, Меган Маркл і принц Гаррі закладають основу для свого власного благодійного фонду. Вони недавно відвідали Стенфордський університет, щоб зустрітися з професорами й поговорити про їх фонд.

"Він справді дбає про свою роботу. Він хороший хлопець", - говорить член з їхнього кола.

Раніше з'явилася інформація, що Меган Маркл змушує принца Гаррі худнути.