Меган Маркл показала "слишком неформальное" видео, которое ей запрещали публиковать ранее

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Теперь Маркл будет сама формировать свой имидж

Как известно, в прошлом году герцогиня Сассекская стала первой монаршей особой, которая выступила в роли гостевого редактора всемирно известного модного глянца — Vogue. Тогда Меган Маркл занялась подготовкой сентябрьского выпуска британского Vogue. И на этом рекорды не закончились. В издании также отметили, что они впервые за последние 103 года существования глянца пригласили к работе редактора “со стороны”. На днях выяснилось, что в рамках творческого сотрудничества Меган Маркл и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул даже записали бэкстейдж-видео. Отмечается, что видео было записано еще летом прошлого года. Однако Меган опубликовала его лишь на дях. Дело в том, что ранее Букингемский дворец запретил супруге принца Гарри демонстрировать ролик.

Итак, летом 2019-го герцогиня Сассекская приняла на себя почетную роль гостевого редактора сентябрьского номера British Vogue с важной темой #ForcesForChange (Сила перемен). В журнале было представлено 15 портретов влиятельных женщин со всего мира, в том числе Лаверна Кокс (продюсер и ЛГБТ-активистка), Джейн Фонда (актриса, активистка и писательница), Яра Шахиди, Грета Тунберг и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Спустя пять месяцев Меган и Эдвард показывают, как их дружба вошла в историю глянца.

Видео: instagram.com/sussexroyal

“Рад сообщить, что продажи этого выпуска британского Vogue в газетных киосках выросли во второй половине 2019 года”, - поделился приятной новостью Эннинфул в Instagram.

“Выпуск #ForcesForChange, который редактировала герцогиня Сассекская, был нашим самым продаваемым выпуском в истории #BritishVogue (распродан за 10 дней) и самым продаваемым выпуском последнего десятилетия. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что готовит 2020 год”, - подытожил главред издания.

Легендарная обложка сентябрьского выпуска британского Vogue

Чтобы отметить эту веху, Эннинфул и Маркл также поделились специальным закулисным видео, которое было снято еще в августе в Лондоне.

На видео показано как Меган и Эннинфул обсуждают различные проблемы, свою занятость. Эннинфул сообщил, что он пришел в Кенсингтонский дворец, чтобы выпить чаю с Меган, с надеждой, что он сможет помочь с ее благотворительной модной линейкой Smart Works.

“Мне было очень приятно встретиться с тобой, герцогиня”, - говорит Эдвард. Эннинфул “Зовите меня Меган!”, - просит Маркл. После чего оба мило смеются.

Меган и Эннинфул еще немного углубились в их сотрудничество с Vogue. А затем Меган вежливо спросила, может ли она стать гостевым редактором свежего выпуска. На что главный редактор британского Vogue с большой радостью согласился. Чтобы отпраздновать согласие, Меган надела сама и выдала гостю блестящие шляпки и дудочки для вечеринки.

“Не знаю, делал ли это кто-нибудь раньше”, - робко сказала Меган, имея в виду свой монарший статус.

“Нет! В истории Vogue ты будешь первой, - ответил Эдвард. - У тебя есть взгляд редактора”.

Затем они обсудили, как было бы прекрасно выделить женщин, совершающих перемены в этом мире. “Давайте позвоним некоторым из них”, - предложил Эннинфул. После главный редактор британского Vogue принялся звонить 15 героиням номера, большинство из которых были приятно поражены тем фактом, что в это время рядом с ним находится герцогиня Сассекская.

Кстати, Букингемский дворец ранее запретил Меган публиковать этот ролик, посчитав, что герцогиня Сассекская в нем выглядит уж слишком “непринужденно”. Об этом сообщает The Sun. Поэтому до своего отречения от королевских обязанностей Меган не могла опубликовать видео на всеобщее обозрение.

Теперь, когда принц Гарри и Меган переехали в Канаду с сыном Арчи, инсайдеры заявили, что причина показа видео “является частью плана Меган вернуть контроль над своим имиджем”.