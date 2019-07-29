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Андрей Богдан в Одессе: где и как отдыхает глава офиса президента (фото)

STYLERПерсоны    29.07.2019 - 21:59
Андрей Богдан в Одессе: где и как отдыхает глава офиса президента (фото)
Фото: Андрей Богдан (Андрей Богдан/Facebook)

Андрей Богдан отдохнул на пляже в компании мужчины и девушки

Андрей Богдан в Одессе продолжает радоваться жизни и отдыхать. Глава Офиса президента отправился на ччастный пляж в компании спутницы и мужчины. Сопровождали компанию два охранника. Для того, чтобы позагорать Богдан выбрал популярный частный пляж Caleton, сообщает "Страна".

Андрей Богдан в Одессе: где и как отдыхает глава офиса президента (фото)

Фото: Андрей  Богдан на пляже в Одессе (strana.ua)

Новоиспеченный  глава Офиса президента Зеленского арендовал приватное бунгало, которое обошлось ему в 1500 гривен в день. Как отмечает издание, Богдана запечатлили журналисты на фото в голубых длинных плавках  Компания отдыхает и плавает в море, находясь в близости с остальными отдыхающими.

Спутницей Богдана является Анастасия Сличная - предприниматель. Ранее она на была кинопродюсером компании Wise Vision и анималась съемками фильмов. На данный момент она сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Marе. 

Андрей Богдан в Одессе: где и как отдыхает глава офиса президента (фото)

Фото: Анастасия Слична (strana.ua)

Как мы ранее писали, Владимир Зеленский вместе с сыном Кириллом и женой побывали в Одессе на Лиге смеха. Первый раз Зеленский побывал на Летнем кубке не в качестве ведущего, а как президент Украины. Место Владимира Александровича на сцене занял лидер "Квартала 95" Евгений Кошевой.

Ранее мы писали о том, что Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой

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