Как изменилась больница в Борисполе, которую проверял президент (фото)

Бориспольская центральная районная больница, находится сейчас в ужасном состоянии. На стенах медучреждения висит облупившаяся краска, а в здании разгуливает бродячая собака. Об этом сообщает "Страна".

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский приехал в Борисполь и посетил центральную больницу. Тогда он собственными глазами увидел все проблемы медицины в стране, когда не хватает лекарств, врачей, у персонала маленькие зарплаты, а состояние больниц просто плачевное.

После этого Зеленский со скандалом выгнал с совещания секретаря городского совета Ярослава Годунка. Президент раскритиковал чиновников Борисполя и дал местным властям год, чтобы исправить плачевную ситуацию в больнице.

Центральная больница в Борисполе находится в ужасном состоянии (фото: strana.ua)

Журналисты наведались в медицинское учреждение, чтобы проверить, есть ли какие-то изменения после критики Зеленского. Не смотря, что после визита президента прошло больше недели, в больнице ничего не изменилось.

В медучреждении по-прежнему не хватает врачей и с самого утра здесь стоят большие очереди, но это еще не самое страшное. В глаза бросается внешний больницы, посмотрев на который, с трудом верится, что здесь могут лечить людей.

Центральная больница в Борисполе находится в ужасном состоянии (фото: strana.ua)

Двери в кабинетах не смазывались уже очень давно, также, как и не красились стены, от которых осыпается краска. Кроме того, пол больницы находится в ужасном состоянии.

Медучреждение в срочном порядке нуждается в ремонте и на другом выходе из больницы ремонт начался.

Журналисты также поговорили с главным врачом больницы Александром Щуром и выяснили, что визит президента не ускорил проведения ремонта. При этом возле его кабинета в углу дремала дворовая собака.

Центральная больница в Борисполе находится в ужасном состоянии (фото: strana.ua)

По словам главврача, ремонт медучреждения планировался еще до визита президента. Он также подчеркнул, что президент не может повлиять на ускорение процесса, поскольку все зависит от средств, которые выделяются в местном бюджете.

Также главврач рассказал, что начать строить терапевтическое отделение планируют уже через два месяца, а сейчас больница получила деньги на ремонты других отделений здания.

Центральная больница в Борисполе находится в ужасном состоянии (фото: strana.ua)

В свою очередь первый заместитель главы Бориспольской районной администрации Руслан Садовский заявил, что деньги на больницу выделяются регулярно, но в данном случае нужен капитальный ремонт.

"Вчера была сессия районной рады, где было принято выделить 1,9 млн грн на нужды больницы: ремонт асфальта, капитальный ремонт поликлиники, а также на медицинский инструментарий", - отметил Садовский.

Напомним, что Зеленский нарвался на критику из-за скандала в Борисполе.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский дал обещание владельцам "евроблях" решить все проблемы.