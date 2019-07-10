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Иди гуляй: Зеленский нарвался на критику из-за скандала в Борисполе

STYLERПерсоны    10.07.2019 - 14:18
Иди гуляй: Зеленский нарвался на критику из-за скандала в Борисполе
Зеленский устроил скандал в Борисполе (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский устроил словесную перепалку с одиозным чиновником

Владимир Зеленский выгнал из зала во время рабочего совещания в Борисполе  секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который ранее был судим за разбой. В сети распространяют видео, на котором президент выставляет чиновника за дверь.

Отметим, что пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на подобный поступок. 

Во время совещания Зеленский стал зачитывать со смартфона информацию о том, что член партии "Батькивщина", Ярослав Годунок был ранее судим за разбой с нанесением тяжких телесных повреждений.

Иди гуляй: Зеленский нарвался на критику из-за скандала в Борисполе

Ярослав Годунок (фото: facebook.com)

"Ярослав Николаевич, это вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? Я Вас спрашиваю, это Вы?" - сказал президент.

Отметим, что Годунок просто так не отступал и вступил в словесную перепалку с президентом, вспомнив слова Зеленского, произнесенные на инаугурации, о том, что все мы президенты.

"Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала… Иди гуляй", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский выгнал Ярослава Годунка в Борисполе (видео: YouTube/112 Украина)

Когда же заседание подошло к концу, Зеленский поблагодарил всех присутствующих и сказал, что позвонит и. о. главы СБУ Ивану Баканову по поводу Ярослава Годунка.

"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский выгнал Ярослава Годунка в Борисполе (видео: YouTube/Еспрессо TV)

Отметим, что пользователи сети неоднозначно отреагировали на подобный скандал, назвав это игрой на публику. Впрочем, кое-кто все же оценил подобный поступок президента.

"Хаха...Зеленский выгнал годунка с нарады увидев красоты бориспольской больницы. Копнул бы он глубже, там вообще всех гнать нужно", - написала одна из пользователей сети.

Иди гуляй: Зеленский нарвался на критику из-за скандала в Борисполе

Владимир Зеленский выгнал Ярослава Годунка в Борисполе (скрин: facebook.com)

  • Игра на публику.
  • Мне кажется он насмотрелся роликов с Лукашенко.
  • Все верно. А как с такими разговаривать? Может премию дать?!

Иди гуляй: Зеленский нарвался на критику из-за скандала в Борисполе

Владимир Зеленский выгнал Ярослава Годунка в Борисполе (скрин: facebook.com)

  • Гопники в восторге.
  • По смыслу да, а по форме нет.
  • Президент мочит не по-детски.

Иди гуляй: Зеленский нарвался на критику из-за скандала в Борисполе

Владимир Зеленский выгнал Ярослава Годунка в Борисполе (скрин: facebook.com)

    Отметим, что Ярослав Годунок уже успел отреагировать на инцидент, сказав, что намерен подавать в суд на президента и требовать компенсацию морального ущерба за нанесенные оскорбления.

    "Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник", - заявил чиновник в интервью "КП в Украине".

    Также он опроверг информацию о своем криминальном прошлом. Годунок заявил, что Владимир Зеленский набросился на него из-за аварийной ситуации больнице в Борисполе, на ремонт которой чиновник попросил 180 миллионов.

    Напомним, сеть бурно отреагировала на отмену Владимиром Зеленским традиционного парада в честь Дня независимости Украины.

    К слову, недавно Владимир Зеленский пообещал решить проблему "евроблях" в Украине в ближайшем будущем.

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